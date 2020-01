De Adrian Cochino,

Teodor Meleșcanu respinge veridicitatea telegramelor diplomatice care arătau cum delegația României, din care făcea parte chiar el, apăra crimele de la Timișoara în cadrul reuniunilor internaționale care au avut loc la Viena pe 19 și 20 decembrie.

”Nu îmi permit să vă spun cum să vă faceți meseria, dar nici nu mi se pare de bun simț să folosiți speculații. Revenind la telegramele pe care unii sau alții le-au interpretat într-o cheie personală despre evenimentele de la Timișoara, într-o perioadă a Războiului Rece în care fiecare exagera pentru a face anumite aprecieri, subliniez că nu am fost șeful delegației, am fost singurul care am participat la ședința de închidere a reuniunii pentru Reducerea Trupelor și Armamentelor din Europa Centrală în cadrul OSCE. Cred că cel mai corect ar fi să folosiți înregistrările verbale, nu interpretările unora sau altora”, a spus Meleșcanu.

”Nu am luat nicio poziție. La sfârșitul ședinței de închidere a negocierilor, președintele de ședință, ambasadorul Elveției, a solicitat delegației române informații despre evenimentele de la Timișioara. Fiind singurul în banca României, pentru că nu a mai fost nimeni prezent, am spus eu că nu avem informații oficiale din țară și că am aflat din presa străină că au avut loc ciocniri între manifestanți și Armată, soldate cu morți și răniți al căror număr nu se cunoștea. Am încheiat spunând că dacă se confirmă asemenea lucruri de o gravitate fără precedent, persoanele responsabile trebuie să își asume răspunderea pentru faptele lor”, a mai spus Meleșcanu.

Recomandări Reacția chirurgului Beuran după ce a văzut imaginile publicate în cazul femeii care a ars pe masa de operație

”Fiecare a interpretat într-o cheie personală. Îmi puneți mie în spate lucruri pe care nu le-am văzut. Ce a scris ambasadorul nostru de la Viena este responsabilitatea lui. Luați procesul verbal al intervenției pe care am făcut-o la cererea președintelui. Și asta cu anumite riscuri, pentru că în ziua de 20 nu știa nimeni ce se întâmplă”, a mai spus Meleșcanu, care a insistat că jurnaliștii trebuie să solicite procesele verbale ale ședinței la care a luat parte.

Ministerul de Externe de la București a trimis, la cererea Libertatea, documente diplomatice românești care arată că delegația României îi mințea în 1989 pe oficialii străini cu privire la crimele de la Timișoara. Asta în condițiile în care chiar Meleșcanu a recunoscut în discuția cu Adriana Nedelea că el era singurul oficial prezent în banca României.

Recomandări Cum sunt escrocați oamenii cu ochelari-binoclu „miraculoși”!

Telegrama românească, dar și cele americană și canadiană, publicate anterior de Libertatea, arată că subiectul evenimentelor de la Timișoara nu a apărut doar la finalul ședinței, cum a sugerat Meleșcanu, ci a fost discutat intens în timpul reuniunii de la Viena, cu numeroase poziții luate de oficialii străini și cu o apărare fermă venită din partea României.

Iar în telegramele diplomatice străine, două la număr, Meleșcanu apare nominalizat negru pe alb cu pozițiile sale ferme de negare a crimelor de la Timișoara.

Arhiva OSCE, spre care trimite Teodor Meleșcanu, a putut oferi la solicitarea Libertatea doar declarațiile exprimate în cadrul reuniunii de mai mulți oficiali străini, printre care cel american, cel francez și cel maghiar.

Dar și aceste declarații susțin faptul că subiectul de la Timișoara a fost discutat pe larg în timpul reuniunii și nu doar la final, așa cum a declarat Teodor Meleșcanu.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX | Marius Mioc: Documente ale MAE din decembrie 1989, care arată dezinformările, lipsesc din Dosarul Revoluției

Am mers pe urmele unei reclame înșelătoare apărute în propriul ziar, după sesizarea unui cititor. Cum sunt escrocați oamenii cu ochelari-binoclu „miraculoși”!

Interviu cu Florin Şerban, regizorul trilogiei „Dragoste”: „Tot aud că voi faceţi filmele alea depresive şi-atât… Dar filmul românesc este mult mai divers. Ce lipsește e filmul de acțiune”

GSP.RO Un interlop l-a prins în fapt pe un fotbalist cu sotia lui. Caz halucinant in Vaslui: "L-a scos în chiloți, în stradă, și i-a pus pistolul la tâmplă”

HOROSCOP Horoscop 9 ianuarie 2020. Balanțele au nevoie de echilibru