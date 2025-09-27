Declarații controversate fără bază științifică

Într-o conferință de presă la Casa Albă, Trump și Kennedy Jr. au afirmat că femeile însărcinate nu ar trebui să ia acetaminofen (Tylenol -n.r. o variantă de parcetamol) pe durata sarcinii, sugerând o legătură cu autismul. De asemenea, ei au exprimat îngrijorări nefondate despre contribuția vaccinurilor la creșterea ratei autismului.

Aceste afirmații au șocat comunitatea medicală. Dr. Craig Spencer de la Universitatea Brown a declarat pentru The Independent: „Am rămas efectiv fără cuvinte. Wow. Aceasta este poate cea mai proastă conferință de presă pe teme de sănătate pe care am văzut-o vreodată. Și am urmărit fiecare conferință din timpul pandemiei de Covid. Cum am ajuns din nou aici???”

Raportul MAHA și respingerea științei

În mai, administrația Trump a lansat Raportul MAHA (Make America Healthy Again), care reflectă viziunile controversate ale lui Kennedy Jr. despre vaccinuri, pesticide și medicamente. Kennedy a îndemnat părinții să fie sceptici față de „orice sfat medical” și să „facă propriile cercetări” – o abordare pe care criticii o consideră o respingere periculoasă a consensului științific.

Experții medicali au declarat că unele sugestii din raport „depășesc limitele științei”. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Casei Albe a apărat viziunea lui Kennedy, numind-o „unul dintre cele mai transformatoare rapoarte de sănătate lansate vreodată de guvernul federal”.

Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Recomandări
Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul
Robert F. Kennedy Jr. Foto: Profimedia
Robert F. Kennedy Jr. Foto: Profimedia

Teoriile conspirației promovate de noua administrație

Kennedy Jr. este cunoscut pentru promovarea unor teorii ale conspirației legate de sănătate, inclusiv:

  • Vaccinurile cauzează autism
  • Medicamentele psihiatrice provoacă atacuri armate în masă
  • HIV nu este cauza SIDA
  • Covid-19 a fost „țintit să atace caucazienii și persoanele de culoare”
  • Expunerea la pesticide cauzează disforia de gen

El a susținut chiar că Departamentul Apărării pulverizează substanțe chimice asupra americanilor prin combustibilul avioanelor, reînviind teoria conspirației „chemtrails”.

Impactul asupra instituțiilor de sănătate publică

De la preluarea funcției, Kennedy Jr. a concediat 10.000 de angajați și a cerut reduceri drastice ale bugetului agenției sale. Aceste acțiuni, împreună cu retorica anti-establishment, subminează încrederea în instituțiile științifice cheie precum NIH și CDC.

Timothy Caulfield, expert în combaterea pseudoștiinței, a declarat pentru The Independent: „Erodarea încrederii în instituțiile științifice este extrem de dăunătoare. Una dintre cele mai mari temeri ale mele este gradul în care subminează instituții precum NIH și CDC, ceea ce va face mai dificilă indicarea adevărului.”

O fetiță blondă, cu părul prins în coadă, care primește o injecție în braț de la un medic îmbrăcat în halat alb, în timpul vaccinării.
Rata de vaccinare a copiilor împotriva unor boli precum rujeola și tusea convulsivă rămâne sub nivelurile pre-pandemice în 2024. Foto Profimedia Images

Consecințe pentru sănătatea publică

Experții avertizează că promovarea dezinformării medicale poate avea consecințe grave. Dr. Peter Hotez, expert în vaccinuri, și-a exprimat îngrijorarea că „ecosistemul vaccinurilor s-ar putea prăbuși și am putea vedea poliomielită în apele reziduale și revenirea epidemiilor regulate de rujeolă și tuse convulsivă”.

În primele trei luni ale anului 2025 s-au înregistrat mai multe cazuri de rujeolă în SUA decât în tot anul 2024, potrivit CDC. Cu toate acestea, Kennedy Jr. a minimalizat gravitatea infecțiilor, acțiuni pe care experții le consideră dăunătoare pentru încrederea în vaccinuri.

Mișcarea MAHA și impactul său

Mișcarea MAHA, condusă de Kennedy Jr., a găsit susținere în rândul unor grupuri de mame care se simt ignorate de autoritățile medicale convenționale. Retorica sa anti-establishment împotriva industriei farmaceutice și a sistemului medical a găsit teren fertil printre cei care nu mai au încredere în sistemul actual.

Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
Recomandări
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani

Jonathan Jarry, comunicator științific, explică atracția mișcării: „Există întotdeauna un sâmbure de adevăr în mesajele MAHA – asta le face atât de eficiente. Desigur, există probleme cu alimentele ultra-procesate. Astfel, când oamenii îl aud pe Kennedy identificând o problemă, adesea pare adevărat.”

Însă Jarry avertizează: „Problema este că soluția pe care o oferă este complet greșită. Asta se întâmplă când cineva spune: ”Văd durerea ta și știu ce o cauzează; știu pe cine putem da vina, așa că urmează-mă și împreună vom pune în aplicare soluțiile potrivite’, chiar dacă acele soluții sunt complet pseudo-științifice.”

În concluzie, promovarea teoriilor conspirației și a dezinformării medicale de către administrația Trump reprezintă o amenințare serioasă la adresa sănătății publice din SUA. Experții avertizează că subminarea încrederii în instituțiile medicale și în vaccinuri ar putea duce la reapariția unor boli prevenibile și la consecințe pe termen lung pentru sănătatea populației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
70 de mașini de epocă pleacă de pe Calea Victoriei spre Giurgiu, în Raliul „Memorial Giurgiu 1904”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Viva.ro
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații RARE despre povestea lor de dragoste. Ce au dezvăluit actrița și prezentatorul TV despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Ne completăm mult mai bine...”
Elle.ro
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații RARE despre povestea lor de dragoste. Ce au dezvăluit actrița și prezentatorul TV despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Ne completăm mult mai bine...”
gsp
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
GSP.RO
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
GSP.RO
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
Parteneri
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Libertateapentrufemei.ro
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
Avantaje.ro
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

2400 de militari francezi vor intra în România până pe 30 septembrie: „Dacă vedeţi imagini pe reţelele de socializare cu convoaie militare”
Știri România 27 sept.
2400 de militari francezi vor intra în România până pe 30 septembrie: „Dacă vedeţi imagini pe reţelele de socializare cu convoaie militare”
Primul stadion din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor. Proiect de 100 de milioane de euro
Știri România 27 sept.
Primul stadion din România care va funcționa exclusiv cu energie verde în timpul meciurilor. Proiect de 100 de milioane de euro
Parteneri
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei să ne nenorocești, să creadă ăştia că e act de sabotaj?“
Adevarul.ro
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei să ne nenorocești, să creadă ăştia că e act de sabotaj?“
Zodiile care ajung într-un punct de cotitură pe final de septembrie. Se schimbă totul pentru ele
Fanatik.ro
Zodiile care ajung într-un punct de cotitură pe final de septembrie. Se schimbă totul pentru ele
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Elle.ro
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Adelina Pestrițu, în rochie prețioasă și cu tiară pe cap la Marele Bal al Prinților și Prințeselor de la Monte Carlo: „Am trăit un vis în pași de dans”
Stiri Mondene 27 sept.
Adelina Pestrițu, în rochie prețioasă și cu tiară pe cap la Marele Bal al Prinților și Prințeselor de la Monte Carlo: „Am trăit un vis în pași de dans”
Adda, emoții înainte să plece la Power Couple, sezonul 3. De cine îi e greu să se despartă: „Voi fi departe de el”
Stiri Mondene 27 sept.
Adda, emoții înainte să plece la Power Couple, sezonul 3. De cine îi e greu să se despartă: „Voi fi departe de el”
Parteneri
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
ObservatorNews.ro
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
GSP.ro
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
GSP.ro
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”
KanalD.ro
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”

Politic

Victor Ponta, după ce a fost păcălit de doi farsori ruși și a declarat că Maia Sandu a furat alegerile: A fost o glumă
Politică 27 sept.
Victor Ponta, după ce a fost păcălit de doi farsori ruși și a declarat că Maia Sandu a furat alegerile: A fost o glumă
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 27 sept.
Ce nu ai voie să faci în secția de votare la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto
Fanatik.ro
Cum arată fiica lui Ilie Dumitrescu. Mayra este studentă și se înțelege bine cu fratele său, Toto
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt