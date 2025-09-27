Declarații controversate fără bază științifică

Într-o conferință de presă la Casa Albă, Trump și Kennedy Jr. au afirmat că femeile însărcinate nu ar trebui să ia acetaminofen (Tylenol -n.r. o variantă de parcetamol) pe durata sarcinii, sugerând o legătură cu autismul. De asemenea, ei au exprimat îngrijorări nefondate despre contribuția vaccinurilor la creșterea ratei autismului.

Aceste afirmații au șocat comunitatea medicală. Dr. Craig Spencer de la Universitatea Brown a declarat pentru The Independent: „Am rămas efectiv fără cuvinte. Wow. Aceasta este poate cea mai proastă conferință de presă pe teme de sănătate pe care am văzut-o vreodată. Și am urmărit fiecare conferință din timpul pandemiei de Covid. Cum am ajuns din nou aici???”

Raportul MAHA și respingerea științei

În mai, administrația Trump a lansat Raportul MAHA (Make America Healthy Again), care reflectă viziunile controversate ale lui Kennedy Jr. despre vaccinuri, pesticide și medicamente. Kennedy a îndemnat părinții să fie sceptici față de „orice sfat medical” și să „facă propriile cercetări” – o abordare pe care criticii o consideră o respingere periculoasă a consensului științific.

Experții medicali au declarat că unele sugestii din raport „depășesc limitele științei”. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Casei Albe a apărat viziunea lui Kennedy, numind-o „unul dintre cele mai transformatoare rapoarte de sănătate lansate vreodată de guvernul federal”.

Teoriile conspirației promovate de noua administrație

Kennedy Jr. este cunoscut pentru promovarea unor teorii ale conspirației legate de sănătate, inclusiv:

Vaccinurile cauzează autism

Medicamentele psihiatrice provoacă atacuri armate în masă

HIV nu este cauza SIDA

Covid-19 a fost „țintit să atace caucazienii și persoanele de culoare”

Expunerea la pesticide cauzează disforia de gen

El a susținut chiar că Departamentul Apărării pulverizează substanțe chimice asupra americanilor prin combustibilul avioanelor, reînviind teoria conspirației „chemtrails”.

Impactul asupra instituțiilor de sănătate publică

De la preluarea funcției, Kennedy Jr. a concediat 10.000 de angajați și a cerut reduceri drastice ale bugetului agenției sale. Aceste acțiuni, împreună cu retorica anti-establishment, subminează încrederea în instituțiile științifice cheie precum NIH și CDC.

Timothy Caulfield, expert în combaterea pseudoștiinței, a declarat pentru The Independent: „Erodarea încrederii în instituțiile științifice este extrem de dăunătoare. Una dintre cele mai mari temeri ale mele este gradul în care subminează instituții precum NIH și CDC, ceea ce va face mai dificilă indicarea adevărului.”

Rata de vaccinare a copiilor împotriva unor boli precum rujeola și tusea convulsivă rămâne sub nivelurile pre-pandemice în 2024. Foto Profimedia Images

Consecințe pentru sănătatea publică

Experții avertizează că promovarea dezinformării medicale poate avea consecințe grave. Dr. Peter Hotez, expert în vaccinuri, și-a exprimat îngrijorarea că „ecosistemul vaccinurilor s-ar putea prăbuși și am putea vedea poliomielită în apele reziduale și revenirea epidemiilor regulate de rujeolă și tuse convulsivă”.

În primele trei luni ale anului 2025 s-au înregistrat mai multe cazuri de rujeolă în SUA decât în tot anul 2024, potrivit CDC. Cu toate acestea, Kennedy Jr. a minimalizat gravitatea infecțiilor, acțiuni pe care experții le consideră dăunătoare pentru încrederea în vaccinuri.

Mișcarea MAHA și impactul său

Mișcarea MAHA, condusă de Kennedy Jr., a găsit susținere în rândul unor grupuri de mame care se simt ignorate de autoritățile medicale convenționale. Retorica sa anti-establishment împotriva industriei farmaceutice și a sistemului medical a găsit teren fertil printre cei care nu mai au încredere în sistemul actual.

Jonathan Jarry, comunicator științific, explică atracția mișcării: „Există întotdeauna un sâmbure de adevăr în mesajele MAHA – asta le face atât de eficiente. Desigur, există probleme cu alimentele ultra-procesate. Astfel, când oamenii îl aud pe Kennedy identificând o problemă, adesea pare adevărat.”

Însă Jarry avertizează: „Problema este că soluția pe care o oferă este complet greșită. Asta se întâmplă când cineva spune: ”Văd durerea ta și știu ce o cauzează; știu pe cine putem da vina, așa că urmează-mă și împreună vom pune în aplicare soluțiile potrivite’, chiar dacă acele soluții sunt complet pseudo-științifice.”

În concluzie, promovarea teoriilor conspirației și a dezinformării medicale de către administrația Trump reprezintă o amenințare serioasă la adresa sănătății publice din SUA. Experții avertizează că subminarea încrederii în instituțiile medicale și în vaccinuri ar putea duce la reapariția unor boli prevenibile și la consecințe pe termen lung pentru sănătatea populației.

