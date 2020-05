De Viorel Tudorache,

”Restaurantele, terasele vor fi redeschise de la 1 iunie, urmând ca hotelurile toate să fie redeschise pe 15 iunie. Luăm toate măsurile necesare în așa fel încât pe 15 iunie să fie startul pentru litoral 2020. Noi am cerut mai devreme, am făcut o reevaluare și am hotărât pe 15 iunie.

Avem promisiune de la Ludovic Orban privind șomajul tehnic, ne reduce chiriile la plajă, primă de reangajare. Avem o redeschidere din partea premierului. A spus că e important să repornim economia”, a declarat Mohammad Murad, președintele Federației Patronatelor din Turism, pentru Antena 3.

Mischie: ”Prim-ministrul a promis deschiderea teraselor pe 1 iunie, dacă nu sunt derapaje sanitare majore”

Informația a fost confirmată și de preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din România (HORA), Daniel Mischie, într-o conferinţă de presă online, organizată de Alianţa Pentru Turism.

„Trebuie să spun că prim-ministrul are o atitudine prietenoasă faţă de turism şi sper să şi poată concretiza ceea ce îşi propune. Avem o sumă de 13 lucruri foarte importante care s-au discutat acolo şi sper să se şi întâmple. Restaurantele, pe care le reprezint în această alianţă (Alianţa Pentru Turism, n.r.), sunt beneficiarii cei mai serioşi ai industriei turismului, şi atât timp cât incoming-ul, turismul intern, hotelurile funcţionează bine, practic, noi avem clienţi în restaurantele noastre. Promisiunea prim-ministrului este 1 iunie pentru terase şi 15 iunie pentru sezonul estival, în situaţia în care nu există derapaje majore în cifrele comunicate de Comitetul de Supraveghere a Situaţiilor de Urgenţă. Deci, sunt două lucruri pe care prim-ministrul ni le-a comunicat nouă, celor prezenţi acolo”, a afirmat Mischie.

La rândul său, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), Călin Ile, a precizat că reprezentanţii Guvernului nu au spus câte noi cazuri de teste pozitive ar reprezenta „derapaje majore”.



Guvernul condus de Ludovic Orban a adoptat, luni, o Hotărâre prin care s-a declarat starea de alertă, în România, timp de 30 de zile, în baza noii Legi 55.





Citeşte şi:

28 de cadre medicale de la spitalul din Rădăuți, confirmate cu coronavirus. Manager: „Nu puteam rezista singuri în fața avalanșei”

Prins în flagrant în timp ce fura două tone de motorină, dar fără a rupe sigiliile de la cisternă

VIDEO | Orban, în faţa Parlamentului: „Nu am oprit niciun şantier”. Ciolacu: „O să vă dăm jos prin moţiune de cenzură”

GSP.RO Serena Williams dezvăluie cum a fost „agățată” de soțul ei: „I-am spus să plece”. Răspunsul lui

HOROSCOP Horoscop 19 mai 2020. Scorpionii pot pierde unele beneficii