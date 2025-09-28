Temperaturi neobișnuit de mici

Din cauza temperaturilor scăzute din ultimele zile, Termo Ploiești a înregistrat mai multe cereri pentru furnizarea agentului termic. Directorul societății, Bogdan Becheanu, a transmis că deja cei care au solicitat au primit căldură, începând de vineri.

Recent, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și a anunțat că în România se vor înregistra temperaturi mai mici față de normalul perioadei.

Duminică dimineață cea mai joasă temperatură la nivel național, de -6,4 grade Celsius, s-a înregistrat la stația meteo Miercurea-Ciuc, din județul Harghita, anunță agenția de presă Agerpres.

Aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer rece, cerul senin şi prezenţa fenomenului de inversiune termică, a explicat Raul Cioc, meteorolog la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu.

Temperaturi negative în Harghita, la final de septembrie

Și alte localități din Harghita au înregistrat de asemenea valori negative: Joseni -3,8 grade Celsius, Toplița -2,7 grade Celsius, stația de munte Bucin -1,4 grade Celsius. Odorheiu Secuiesc a fost singura excepție, cu o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.

Bruma a fost semnalată în mai multe zone ale județului. Aceste condiții meteo, obișnuite pentru sfârșitul lunii septembrie în Harghita, au determinat mulți locuitori să pornească încălzirea.









