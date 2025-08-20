Avaria majoră la rețeaua de termoficare a fost remediată

Termoenergetica SA anunță finalizarea lucrărilor de remediere a avariei majore din zona Splaiul Unirii, care a lăsat jumătate din București fără apă caldă. Avaria s-a produs pe o conductă magistrală veche de aproape 40 de ani.

Echipele Termoenergetica au încheiat lucrările pe 19 august 2025. Conducta afectată avea un diametru de 1000 mm.

„Update: finalizare lucrări – avarie majoră rețea primară de termoficare – zona Splaiul Unirii

Echipele Termoenergetica au finalizat lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de 1000 mm și vechime de aproape 40 de ani, în data de 19 august 2025”, a anunțat compania, în mediul online.

Când va fi încărcată rețeaua

În prezent, se desfășoară procesul de reîncărcare a rețelei primare. Acesta se face etapizat pentru a preveni noi avarii.

„În prezent, rețeaua primară se încarcă etapizat pentru a evita o nouă fisurare sau spărtură. Procesul de încărcare depinde direct de starea de degradare a conductelor precum și de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată, în această situație aproximativ 100 de kilometri”, au mai precizat aceștia.

Reumplerea se realizează treptat, atât pe conducta de tur, cât și pe cea de retur. Ulterior, se va echilibra hidraulic întregul sistem.

„Reumplerea rețelei se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât si pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem. Această etapă poate dura chiar și 12 ore”, a anunțat Termoenergetica.

Aproape 4.000 de blocuri au rămas fără apă caldă

Avaria a afectat semnificativ furnizarea de apă caldă în București. Incidentul s-a produs la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, într-o zonă cu impact major asupra rețelei de termoficare a Capitalei.

Peste 4.000 de blocuri din aceste sectoare ale Capitalei au rămas fără apă caldă. Defecțiunea a impus oprirea CET Progresu pentru a evita avarii serioase ale instalațiilor energetice.

„Sectorele 2, 3 și 4 au fost afectate deoarece nu s-a putut menține minimul tehnic necesar funcționării centralei. Pentru a proteja echipamentele energetice, centrala a fost nevoită să se oprească”, a anunțat recent Adela Ciudoescu, directorul Termoenergetica SA.