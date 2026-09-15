Un bărbat de 32 de ani din Wenzhou, China, a ajuns la spital cu dureri abdominale, iar medicii au descoperit un termometru cu mercur blocat în duodenul său de mai bine de 20 de ani. Potrivit Tiramillas, pacientul, identificat drept Wang, înghițise accidental termometrul în copilărie, la vârsta de 12 ani, dar nu le-a spus părinților săi de teamă.

Un secret păstrat timp de două decenii

Wang s-a prezentat la Spitalul Afiliat Universității de Medicină din Wenzhou, acuzând dureri abdominale persistente. După investigații amănunțite, medicii au descoperit un obiect străin în prima parte a intestinului subțire, cunoscută sub numele de duoden. Radiografiile au dezvăluit că era vorba despre un termometru cu mercur.

„Când am văzut imaginile, mi-am amintit imediat că la 12 ani am înghițit un termometru. Mi-a fost frică să le spun părinților, așa că am tăcut”, a declarat Wang. De-a lungul anilor, bărbatul nu a prezentat simptome evidente care să-l alarmeze, iar incidentul a fost uitat complet.

Risc major de complicații

Medicii au avertizat că situația putea deveni foarte periculoasă. Vârful termometrului apăsa direct pe peretele intestinal, crescând riscul unei perforații care ar fi putut duce la hemoragie internă gravă. Mai mult, sticla termometrului conținea mercur, o substanță toxică, iar spargerea acestuia ar fi avut consecințe grave pentru sănătatea pacientului.

Intervenția chirurgicală pentru îndepărtarea termometrului a fost realizată cu succes și a durat aproximativ 20 de minute. „Am fost uimiți să vedem că termometrul era aproape intact după atâția ani în corpul său. Doar marcajele de măsurare de pe sticlă s-au șters în timp”, au precizat specialiștii.

Lecții dintr-un caz rar

Acest caz neobișnuit oferă o lecție importantă: nu toate obiectele ingerate accidental sunt eliminate în mod natural din sistemul digestiv. Unele pot rămâne blocate ani de zile, prezentând riscuri semnificative. Într-un caz similar documentat în 2026 de American Journal of Case Reports, un alt bărbat a trăit timp de două decenii cu o periuță de dinți de 18 centimetri blocată în sistemul său digestiv.