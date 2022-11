A fost o moarte anunțată, dar vestea a lovit Irlanda în plin: Vicky Phelan, femeia care a dezvăluit un scandal național privind incapacitatea sistemului medical de a depista sute de cazuri de cancer de col uterin, a murit luni, la 48 de ani.

Phelan a încetat din viață într-un centru de îngrijiri paliative din comitatul Limerick, dimineața devreme, înconjurată de familia sa – o moarte care ar fi putut fi evitată dacă un test de efectuat în 2011 ar fi detectat anomalii, scrie New York Times.

Ce s-a întâmplat?

În 2011, Phelan a făcut un test Papanicolau de rutină, în cadrul programului național finanțat de stat pentru depistarea cancerului de col uterin – CervicalCheck. Analiza a fost trimisă unui subcontractor – Medical Pathologies Laboratories Inc., un laborator din Austin, Texas – și a oferit un rezultat negativ.

În 2014, femeia a fost diagnosticată cu cancer de col uterin în fază avansată. Tot în 2014, un audit al câtorva sute de teste negative ale unor femei care ulterior au făcut cancer a concluzionat că numeroase teste oferiseră de fapt rezultate eronate. Inclusiv cel al lui Phelan.

Dar Phelan a aflat despre acest lucru abia în 2017, trei ani mai târziu. În acel moment, multe dintre celelalte paciente nici nu fuseseră informate cu privire la eroarea care a dus la întârzierea diagnosticării lor.

Avocatul lui Phelan, Cian O’Carroll, a declarat într-un interviu că însăși clienta sa a înțeles situația singură, abia după ce a primit dosarul ei medical, în timp ce aștepta un test în 2017.

O campanie care a dezvăluit sute de teste cu rezultate eronate

În acel moment, femeia a avut o alegere de făcut. În schimbul unei plăți imediate, Phelan, mamă a doi copii, ar fi putut semna un acord de confidențialitate, pentru a soluționa rapid cererea de despăgubire pentru neglijență medicală, fără ca situația să devină publică.

Sau ar fi putut să se adreseze instanțelor de judecată din Irlanda, care sunt costisitoare și adesea lente, riscând să rămână fără nicio despăgubire.

Ea a ales să meargă în instanță și a obținut o despăgubire de 2,5 milioane de euro, pentru ea și familia sa, devenind astfel, potrivit observatorilor, o eroină națională și dezvăluind unul dintre cele mai mari scandaluri medicale din istoria Irlandei.

O anchetă oficială ulterioară a dezvăluit că cel puțin alte 220 de femei din Irlanda au dezvoltat, de asemenea, cancer de col uterin după ce au primit rezultate negative la testele Papanicolau efectuate în programul finanțat de stat, rezultate care, conform unei revizuiri ulterioare, ar fi trebuit să fie considerate probabil pozitive.

Potrivit 221+, un grup de susținere fondat de Phelan și de alte femei afectate și de rude ale acestora, aproximativ 30 dintre aceste femei au murit între timp.

O anchetă a arătat de asemenea în detaliu modul în care autoritatea medicală a țării a externalizat screening-ul către laboratoare neavizate din Marea Britanie și din SUA, nu a reușit să țină evidența acestora și a avut un sistem inadecvat pentru a răspunde la erorile de diagnosticare, scrie The Guardian.

Autoritățile sanitare și medicii au intrat într-o dispută cu privire la responsabilitatea fiecăruia de a informa pacientele.

Nevoia de reformă

Averil Power, directoare a Irish Cancer Society, a declarat că scandalul a arătat necesitatea de a reforma un sistem de sănătate patriarhal și închis, care poate refuza instinctiv pacienților informații de bază despre propria sănătate și care poate fi deosebit de dăunător pentru femei, scrie New York Times.

În timp ce campania lui Phelan a generat promisiuni de reformă din partea politicienilor și a oficialilor din domeniul sănătății, ea a remarcat că o lege propusă pentru a acorda pacienților dreptul de a fi informați despre propriile cazuri nu a fost încă adoptată, patru ani mai târziu.

În ciuda promisiunilor făcute lui Phelan de către fostul prim-ministru Leo Varadkar, potrivit cărora noile programe de despăgubire vor asigura că nu vor mai exista victime ale CervicalCheck care să fie obligate să își caute dreptatea în instanțe, sute de persoane încă se văd nevoite să facă acest lucru.

„Politicienii i-au adus cu toții un omagiu, dar acum este de datoria lor să respecte toate promisiunile pe care i le-au făcut și pe care nu le-au ținut”, a spus Power. „Ea nu a vrut niciodată omagii. A vrut doar măsuri”, a adăugat ea.

„Încăpățânată”

În ultimii ani de viață, Phelan a fost decorată, invitată la emisiuni TV și a apărut în mai multe documentare. Cartea ei de memorii, Overcoming, a fost premiată. Dar, în tot acest timp, cancerul ei a avansat. În 2018 i s-a spus că mai are mai puțin de un an de trăit.

Ea a luptat cu succes pentru a obține acces la pembrolizumab, un medicament pentru imunoterapie, care i-a micșorat tumora și i-a prelungit viața.

„Întotdeauna am fost încăpățânată”, a declarat ea pentru The Guardian în 2019. „M-am gândit că nu pot să accept situația. Am doi copii mici. Nu poți să-mi spui să mă duc acasă și să mor. Am fost atât de furioasă”, a spus ea.

În fața instanței, Phelan s-a declarat revoltată de eroarea medicală. „Dacă aș fi fost diagnosticată (în 2011), probabil că ar fi trebuit să fac o procedură și, în cel mai rău caz, o histerectomie”, a declarat ea.

„Dacă aș fi fost anunțată mai devreme, nu aș fi fost în situația de a fi diagnosticată cu cancer în fază terminală”, a mai spus femeia.

Mai târziu, ea a spus însă că încearcă să nu se mai gândească la faptul că un rezultat corect i-ar fi putut salva viața. „Dacă o iau pe drumul ăsta, totul se transformă în depresie. Și nu prea mai am timp”, a declarat ea pentru The Guardian.

„Nu vreau scuze, nu vreau omagii”

Phelan călătorise recent în Statele Unite pentru un tratament experimental, dar s-a întors în Irlanda pentru îngrijiri paliative după detectarea unor noi tumori.

După vestea morții ei, președintele Irlandei Michael D. Higgins a fost unul dintre cei care i-au adus un omagiu.

„Datorită eforturilor sale neobosite, în ciuda suferinței personale teribile pe care a trebuit să o suporte, viețile multor femei au fost protejate și vor fi protejate în viitor”, a declarat Higgins.

Șeful guvernului, Micheál Martin, a salutat și el curajul și integritatea lui Phelan.

„În istoria acestei țări, cred că acțiunile ei, în special faptul că nu a semnat un acord de confidențialitate în acel moment, vor rămâne mult timp în memorie ca un exemplu de persoană care s-a ridicat împotriva sistemului și a convențiilor”, a declarat el pentru televiziunea publică RTÉ.

„Ea a luptat pentru interesul public”, a concluzionat premierul.

În trecut însă, chiar Phelan respinsese laudele, cerând în schimb reforme.

În urmă cu doi ani, Ruth Morrissey, o altă femeie aflată în situația lui Phelan, de asemenea bolnavă de cancer de col uterin, a murit la doar 39 de ani. Phelan, o prietenă a acesteia, a scris cu acea ocazie o scrisoare deschisă către liderii Irlandei.

„Nu vreau scuzele voastre. Nu vreau omagiile voastre. Nu vreau consilierii voștri la înmormântare. Nu vreau premiile sau promisiunile voastre nerespectate. Vreau măsuri. Vreau schimbare. Vreau o responsabilizare”, a scris ea.

