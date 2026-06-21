Confruntați cu prețurile mari ale firmelor de ride-sharing de după un meci, aceștia au testat în premieră un robotaxi autonom, o tehnologie care promite să reconfigureze din temelii transportul urban global în următorii ani.

Imaginea unui volan care se învârte singur într-un Jaguar electric de ultimă generație ridică o întrebare legitimă: vor deveni companiile de ride-sharing la fel de irelevante precum vechile firme de taxi? Analizele marilor companii financiare oferă însă un răspuns surprinzător.

Capcana „tarifului dinamic” și salvarea venită de la Google

În urmă cu doar câteva zile, la finalul unui meci de la Campionatul Mondial, încercând să plece de la stadion după ce pierduseră transportul în comun, jurnaliștii au deschis aplicația Uber.

Surpriza a fost neplăcută: algoritmul simțea aglomerația de la porțile arenei și urcase prețul unei curse standard de 17 kilometri la nu mai puțin de 110 dolari.

În acel moment de impas, reporterii au decis să testeze alternativa tehnologică: au deschis aplicația Waymo One și au comandat un robotaxi autonom dezvoltat sub umbrela Google.

Un vehicul electric Jaguar alb a sosit în doar 10 minute. Mașina era complet goală, fără niciun șofer la volan. Robotul a transportat pasagerii la destinație în deplină siguranță, respectând la milimetru fiecare regulă de circulație, într-un timp de 37 de minute și un cost al cursei de doar 37,96 de dolari.

Imperiul Waymo: Peste 2 milioane de curse lunare în SUA

Ceea ce fanii fotbalului experimentează astăzi ca pe o simplă „cursă ieftină” în metropolele americane este, de fapt, rezultatul unui proiect început în secret de Google încă din anul 2009 (sub numele de Google Self-Driving Car Project) și redenumit oficial Waymo în 2016.

Serviciul comercial a fost deschis publicului larg din Los Angeles pe 12 noiembrie 2024, iar de atunci cifrele au explodat.

Controlat de gigantul Alphabet (compania-mamă a Google), Waymo are astăzi o valoare de piață estimată la 126 de miliarde de dolari.

Robotaxiurile înregistrează oficial peste 2 milioane de curse plătite pe lună (aproximativ 500.000 pe săptămână) în rețeaua din SUA, care cuprinde orașe ca Los Angeles, San Francisco, Phoenix și Austin. Flota depășește 1.500 de vehicule Jaguar I-PACE electrice.

Un studiu independent realizat de gigantul de reasigurări Swiss Re, care a comparat robotaxiurile cu istoricul a 600.000 de șoferi umani, arată o reducere spectaculoasă, de 85%, a cererilor de despăgubire pentru vătămări corporale în cazul Waymo. Tehnologia elimină total defectele umane: neatenția, oboseala, alcoolul și agresivitatea.

Amazon intră în război cu un concept radical

Google nu este singurul titan tech care vrea să cucerească străzile. În 2020, compania Amazon fondată de Jeff Bezos a cumpărat startup-ul Zoox pentru mai bine de un miliard de dolari.

Pe străzile din Los Angeles pot fi zărite deja mașini Zoox. Momentan, aceștia folosesc modele Toyota Highlander modificate pentru teste și cartografiere 3D, însă miza finală este spectaculoasă: Amazon construiește de la zero un robotaxi complet simetric.

Vehiculul se va putea deplasa în ambele direcții cu aceeași ușurință, fără a avea o parte din față sau din spate definită, fiind gândit exclusiv ca un spațiu de relaxare pentru transportul urban de pasageri.

Trei motive pentru care gigantul Uber va supraviețui

La prima vedere, Uber pare condamnat în fața acestor titani financiari. Modelul său se bazează pe oameni care trebuie plătiți, care fac greșeli în trafic și care cer tarife uriașe la ore de vârf.

Cu toate acestea, prognozele economice independente emise de McKinsey, BloombergNEF și Goldman Sachs arată că Uber nu va avea soarta vechilor companii de taxi.

Motivele sunt de natură strategică și logistică:

  • 1. Modelul de business „Asset-Light”: Uber nu deține mașini. Riscul financiar, reparațiile, asigurările și curățenia cad exclusiv în sarcina șoferilor. Dacă Waymo sau Zoox ar vrea să elimine complet Uber, ar fi obligate să cumpere, să gestioneze și să întrețină flote de milioane de vehicule la nivel global, un efort logistic și financiar uriaș.
  • 2. Strategia „Frenemies” (Prieteni și dușmani): Spre deosebire de vechii dispeceri de taxi, Uber se aliază cu roboții. În orașe precum Phoenix, Austin și Atlanta, Uber și Waymo au bătut deja palma. Când deschizi Uber, algoritmul îți poate trimite o mașină Waymo dacă traseul este optim. Uber deține cel mai important activ din era digitală: sute de milioane de utilizatori activi cu cardurile salvate. Pentru Google, e mai ieftin să folosească rețeaua Uber decât să cheltuie miliarde încercând să convingă lumea să descarce o aplicație nouă.
  • 3. Limitările tehnologice ale roboților: Oricât de spectaculoasă este tehnologia, inteligența artificială are limitări majore în condiții de vreme extremă (viscol, ploi torențiale care blochează senzorii LiDAR) sau în situații haotice (un polițist care dirijează intersecția prin semne atipice). Uber va păstra mereu o flotă hibridă: roboți pentru rutele simple din centru și oameni pentru suburbii sau situații imprevizibile.

Victima sigură: șoferul uman

Prognozele pentru intervalul 2030-2035 arată că industria ridesharing-ului autonom va deveni o piață de trilioane de dolari, în care între 30% și 50% din kilometrii parcurși în marile metropole vor fi realizați fără șofer.

Brandul Uber va supraviețui, dar își va schimba radical natura: va înceta să mai fie o platformă care oferă locuri de muncă pentru oameni și se va transforma într-un dispecerat global pentru flotele de roboți ale marilor corporații.

În această ecuație a viitorului, adevărata victimă rămâne șoferul uman. Cel care, în noaptea meciului de la Los Angeles, spera să câștige 110 dolari pentru a-și plăti facturile și care, în mod inevitabil, este înlocuit treptat de un ecran tactil și de un volan care se învârte singur.

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