Teste Combo pentru „diagnosticul diferențial” între gripa A, gripa B și COVID

În prezent, farmaciile au renunțat aproape complet la testele simple pentru o singură boală cum ar fi gripa sau COVID-19.

,,Nu mai sunt disponibile testele simple de gripă de vreun un an, doi, cel puțin. Testele Combo sunt teste combinate pentru COVID-19 și pentru gripă A și B. Practic, se ia din aceeași probă și se pune în fiecare casetă și astfel se poate testa pentru mai multe viroze”, a explicat farmacista Anda Vija, președintele Asociației Farmaciilor Independente Ethica (AFIE).

Aceste teste rapide sunt utile pentru că pot detecta mai mulți agenți patogeni simultan: ,,Se găsesc teste pentru cele trei viroze mai frecvente, cu simptomatologie foarte asemănătoare, și care pun diagnosticul diferențial între gripa A, B și COVID. Sunt teste rapide. Cele mai practic pentru om este să efectueze aceste teste rapide, fie la farmacie, fie la nivelul triajului la urgență sau la medicul de familie”, e de părere dr. Virgil Musta, medic infecționist la Timișoara.

Cât de precise sunt testele rapide făcute acasă

Pe piața din România există o multitudine de teste rapide, unele presupun recoltarea secrețiilor din nas, altele din gât.

Deși sunt foarte utile, dr. Musta atrage atenția că un rezultat negativ nu înseamnă întotdeauna absența bolii: ,,Au o specificitate bună, dar sensibilitatea nu e cea mai bună. Pozitivarea lor depinde și de încărcătura virusului. Există posibilitatea să iasă negative și totuși să fie simptomatologie, de aceea trebuie interpretat într-un context clinico-biologic. Dacă nu este recoltat corect sau cantitatea de virus nu e mare, poate ieși negativ acel test.”

Atunci când medicii vorbesc despre sensibilitatea unui test, se referă, de fapt, la capacitatea testului de a găsi virusul. O sensibilitate de 90% înseamnă că, din 10 oameni bolnavi, testul va identifica corect 9. În primele zile cu simptome (când încărcătura virală e mare), sensibilitatea este maximă. Totuși, dacă aveți dubii cu privire la rezultat, puteți repeta testul.

De ce e nevoie de testare? Fiindcă simptomele sunt aproape identice în gripe și COVID-19. Fără un test Combo, un pacient cu febră nu poate ști dacă are nevoie de antivirale pentru gripă sau de medicamente specifice pentru COVID, tratamentele fiind diferite. Gripa A, gripa B sau COVID-19? Diferențele dintre ele explicate de medici infecționiști

Antiviralele se eliberează numai cu rețetă. Eficiența lor depinde de ceas

Una dintre cele mai mari greșeli în cazul gripei este întârzierea tratamentului. Atât medicul, cât și farmacistul atrag atenția asupra timpului care contează în viroze, de aceea e important să știți că există regula celor 24-48 de ore, care funcționează în cazul medicamentelor antivirale de tip Tamiflu (oseltamivir).

,,Cu cât se introduc în terapie mai rapid, cu atât sunt mai eficiente antiviralele. Se recomandă administrarea lor în primele 5 zile, dar dacă sunt în primele 24 de ore, este perfect. De aceea, la primele semne, este bine să ne testăm foarte repede. Oseltamivir este un antiviral specific pentru gripă. Se poate folosi în gripa A și gripa B, dar nu are efect în COVID-19. Pentru COVID sunt medicamente specifice care se folosesc în formele severe la pacienți cu comorbidități”, a precizat dr. Musta.

Dacă bănuiți că aveți gripă, nu vă bazați pe o poză a rețetei cu antivirale primită pe telefon de la medic. Farmacista Anda Vija a avertizat că reglementările sunt stricte pentru antivirale precum Tamiflu sau Ebilfumin și că e nevoie de rețeta originală (prescripție medicală) pentru a putea ridica de la farmacie medicamentele.

,,Rețeta trebuie să rămână în farmacie. Cu poza respectivă, pacientul poate să meargă în 10 farmacii să ia 10 cutii. Noi personal nu dăm absolut niciodată rețetele, dacă sunt doar pe telefon. Trebuie să vină cu ele în original ca să rămână la noi. E obligatoriu.”

Ce medicamente trebuie să ai în casă pentru răceli

Președinta AFIE spune că pentru cele două farmacii în care activează a comandat în jur de 300 de teste Combo în acest sezon. Nu știe dacă se va epuiza în curând stocul, de aceea recomandă să aveți în casă măcar un test Combo pentru a evita drumurile la farmacie în mijlocul nopții, când apare febra.

,,Febra e cea mai importantă. De obicei, este un indicator de gripă și de COVID. Așadar, dacă aveți simptome care includ: febră, stări de slăbiciune, dureri musculare, stare generală alterată, tuse, ar fi bine să aveți măcar un test, două în casă. Deseori se întâmplă să ne prindă simptomele în mijlocul nopții sau în weekend și nu o să găsim tot timpul teste de gripă. Știu că sunt farmacii care nu au teste, fiindcă n-au găsit la distribuitorii proprii”, a spus farm. Vija.

Dacă în alți ani, românii s-au confruntat cu lipsa medicamentelor antivirale din farmacii, în acest sezon nu există această problemă.

„Oseltamivir nu se mai găsea în sezonul gripal trecut. Vindeam 5 cutii într-o zi. Anul acesta nu avem probleme, dar nici cererea nu este atât de mare. De altfel, este unul din produsele de pe piață care are cea mai mare valabilitate, până în 2030 chiar 2038”, a mai spus farmacista.

În privința antiinflamatoarelor și analgezicelor de tipul Ibuprofen și Paracetamol recomandate în răceli, stocurile din farmacii sunt suficiente în acest an, „cererea fiind cu 20-30% mai mică față de sezonul trecut”, potrivit farm. Vija.

În această perioadă cele mai vândute medicamente în farmacii sunt Ibuprofen, Paracetamol, precum și diversele combinații de vitamina C cu zinc și vitamina D.

Cei care doresc să se vaccineze împotriva gripei, încă o pot face, inclusiv în farmacii, unele oferind acest serviciu gratuit. Număr record de vaccinări antigripale în farmacii. Cum să te vaccinezi direct în farmacie.





