”Duminică îmi voi exercita dreptul de vot. Nu voi vota pentru. Voi vota împotrivă: împotriva doamnei Dăncilă. Repet ce am spus mereu: în primul tur alegi, în al doilea elimini. N-am nici un dubiu că majoritatea covîrșitoare a celor care m-au votat au luat deja aceeași decizie pe cont propriu. Mă aștept la un scor zdrobitor”, a scris Theodor Paleologu pe Facebook.

Theodor Paleologu este ultimul dintr-o serie de candidați care nu au reușit să intre în turul I care își anunță opțiunea pentru turul II.

Alianța USR-PLUS și-a anunțat, în mai multe rânduri, susținerea pentru candidatul PNL, președintele Klaus Iohannis. ”Votul pentru Klaus Iohannis e un vot care va fi dat pentru modernizarea României și putem să garantăm susținătorilor noștri că de acest lucru ne vom asigura și noi, Alianța USR PLUS”, a declarat liderul PLUS, Dacian Cioloș.

Și candidatul Alianței, Dan Barna (USR) a avut o poziție similară. ”Klaus Iohannis s-a angajat din nou, în ultima conferință de presă, că, după alegerile prezidențiale va reîncepe discuțiile despre organizarea alegerilor anticipate pentru care Alianța USR PLUS a propus tuturor forțelor politice un pact. Credem în continuare că acestea reprezintă singura soluție pentru ca PSD să fie alungat de la putere pentru o lungă perioadă de timp”, a spus Barna.

Blocul neutrilor

Conducerea UDMR a decis. pe 13 noiembrie, să nu susțină niciunul dintre candidații rămași în cursă, iar fiecare simpatizant al Uniunii să voteze cum crede de cuviință. Pe de altă parte, președintele UDMR și candidatul din turul I Kelemen Hunor a precizat că el îl va vota pe Iohannis. ”Cu toate supărările mele, voi susține candidatului Partidului Popular European. Cu ștampila în mână, fără să fac campanie…”, a spus Kelemen.

Candidatul susținut de ALDE și Pro România. Mircea Diaconu a declarat, încă din seara de 10 noiembrie că nu va susține un alt candidat. Întrebat atunci pe cine va sprijini în turul II, Diaconu a răspuns: ”Pe nimeni. Ca şi cum aş jigni pe cineva. Când zici nimeni, e un gol. Pentru că e nimeni, deci, în varianta care se prefigurează, mă tem că e nimeni. În turul II.” Ulterior, într-o intervenție la Antena 3, Diaconu a spus că voturile primite de el în primul tur nu-i aparțin astfel că nu le poate tranzacționa în folosul altui candidat.

Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat, miercuri, că într-o ședință a conducerii partidului au fost exprimate puncte de vedere diverse pe tema celui de-al doilea tur de scrutin astfel încât s-a decis ca alegătorii partidului să nu fie influențați printr-un îndemn explicit al conducerii ALDE. Pe de altă parte, unele organizații județene au luat decizii proprii de poziționare. Astfel, filiala din Dolj a anunțat că îl sprijină pe Klaus Iohannis.

Victor Ponta, președintele Pro România, a anunțat pe 13 noiembrie, pe Facebook, că nu-l va vota nici pe Iohannis, nici pe Dăncilă.

”Fac parte din acel mare grup de romani (probabil peste 50%) care nu este multumit si NU VA VOTA pe 24 Noiembrie NICI pentru Klaus Iohannis NICI pentru ( Doamne Fereste) Viorica Dancila – nu ii consider pe niciunul Presedintele de care are nevoie Romania in urmatorii 5 ani / nu voi vota pe lozinca “raul cel mai mic”, nu voi vota contra!”, scria Ponta.

