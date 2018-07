Întrebată de Andrew Marr de BBC despre ce i-a sugerat președintele american, May a răspuns că „Mi-a spus că ar trebui să dau în judecată UE – să nu intrăm în negocieri”.

Ea și-a apărat planul pentru Brexit și le-a cerut criticilor să o susțină spunând că s-ar putea să nu mai aibă loc niciun Brexit dacă ei îi resping planul privind ieşirea din Uniunea Europeană.

„Mesajul meu către ţară în acest weekend este simplu: trebuie să ne concentrăm pe obiectivul nostru. Dacă nu o facem, riscăm să nu mai fie niciun Brexit”, a scris Theresa May în publicaţia Mail on Sunday.

Theresa May a petrecut această săptămână încercând să îşi promoveze planul pentru un comerţ liber cu UE post-Brexit şi s-a confruntat în acelaşi timp cu demisia ministrului pentru Brexit, David Davis, şi a ministrului de externe, Boris Johnson, precum şi cu critici din partea preşedintelui american Donald Trump.

Mesajul său vine înaintea votului din Camera Comunelor privind politica comercială și vamală care va avea loc săptămâna viitoare.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus la Londra că este de acord cu orice abordare ar avea premierul Marii Britanii, Theresa May, în negocierile privind ieșirea Marii Britnaii din UE, într-un interviu acordat tabloidului The Sun. Președintele american, Donald Trump, a negat, ulterior, că a critcat-o pe Theresa May, în interviul respectiv, numind informațiile difuzate drept „incomplete și false”.

Theresa May s-a întâlnit vienri, în reședința de vară de la Chequers, cu Donald Trump, aflat în vizită de lucru în Marea Britnaie. Șefa executivului de la Londra a anunțat că Marea Britanie și SUA au stabilit să negocieze un acord comercial, după Brexit.