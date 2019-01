Întâlnirea dintre cei doi vine după ce, marți, planul pentru Brexit al cabinetului condus de Theresa May a fost respins de Parlamentul Marii Britanii, iar miercuri May a câștigat votul de încredere din Camera Comunelor, potrivit The Independent.

Totodată, presa britanică speculează că în Marea Britanie se fac deja planuri pentru alegeri anticipate, deși Theresa May a negat și a dat asigurări că până în 2022 nu vor exista alte alegeri.

„Să facem alegeri anticipate este cel mai rău lucru pe care îl putem face. Acestea vor aduce haos într-un moment în care avem nevoie de siguranță”, a spus Theresa May, miercuri, după votul de încredere asupra guvernului din Parlament.

FOTO: EPA