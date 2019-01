Premierul Theresa May este susținută atât de conservatorii săi, cât și de Partidul Unionist nord-irlandez (DUP), care au împreună o majoritate absolută.

„Brexitul este o promisiune solemnă făcută poporului britanic”, a afirmat premierul britanic, care a precizat că va prezenta un „plan B”, săptămâna viitoare.

În deschiderea dezbaterii din Parlament, liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn a declarat că Theresa May a pierdut „încrederea şi susţinerea” Parlamentului, la o zi după respingerea masivă a acordului Brexitului de către parlamentarii britanici și a îndemnat-o „să facă ceea ce este just şi să demisioneze”, cu mai puţin de trei luni înaintea ieşirii din UE, prevăzute la 29 martie.

Această moţiune a fost depusă în urma respingerii cu o majoritate zdrobitoare a acordului Brexitului negociat de May cu Bruxellesul, care nu-i mulţumeşte nici pe eurosceptici şi nici pe eurofili.

Acordul cu Uniunea Europeană (UE) pentru Brexit a fost respins marţi seara, pe 15 ianuarie, cu 432 de voturi la 202 – fără precedent în istoria parlamentară a regatului. Mai mult, 118 deputaţi din cadrul majorităţii conservatoare au votat împotriva documentului, precizează Digi 24.

Astăzi, presa britanică vedea în rezultatul votului „O umilire totală', potrivit Daily Telegraph, în timp ce tabloidul The Daily Mail consideră că Theresa May „luptă pentru supravieţuirea sa”. În Statele Unite, The Washington Post (WP) apreciază că Regatul Unit se „îndreaptă către un dezastru”.

Mai mulți miniştri le-au transmis oamenilor de afaceri, într-o conferinţă telefonică, că se pregătește o moţiune pentru a amâna procesul legat de Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona privind ieşirea din Uniunea Europeană

Cei mai importanți liderii ai Uniunii Europene (UE) au reacționat după ce Parlamentul de la Londra a respins acordul premierului Theresa May privind Brexitul.

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, anunță că a luat notă „cu regret” de respingerea acordului pentru Brexit de Parlamentul britanic și cere Regatului Unit să își clarifice intențiile cât de repede posibil.

Donald Tusk a transmis că, dacă un acord este imposibil, şi dacă nimeni nu vrea să nu existe niciun acord, atunci „cine va avea în cele din urmă curajul să spună care este singura soluţie pozitivă?”.

Premierul scoțian Nicola Sturgeon spune că Theresa May ar trebui să oprească procesul de ieșire a Marii Britanii din UE și să organizeze un nou referendum, în urma eșecului din Parlament.

FOTO – EPA

