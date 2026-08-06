Alertă roșie de caniculă în Italia

Este pentru prima dată în acest an când toate cele 27 de orașe monitorizate prin sistemul de supraveghere a caniculei al Ministerului Sănătății din Italia ajung la nivelul maxim de alertă.

Miercuri, 5 august, 25 de orașe se aflau deja sub alertă roșie. Joi, alte două orașe au fost adăugate pe lista celor aflate sub cel mai ridicat nivel de avertizare.

O alertă roșie indică un risc crescut ca temperaturile extreme și prelungite să provoace o situație de urgență pentru sănătatea întregii populații.

Pe lista orașelor aflate sub alertă roșie se află Torino, Bolzano, Milano, Genova, Veneția, Verona, Trieste, Bologna, Florența, Perugia, Roma, Napoli, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone și Civitavecchia.

Temperaturile din Italia se apropie de 40 de grade

În ultimele zile, temperaturile din anumite zone ale Italiei s-au apropiat de 40 de grade Celsius.

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea directă la soare în intervalul 11:00-18:00 și să rămână în interior, pe cât posibil, în timpul orelor cu temperaturi extreme.

Italienii sunt sfătuiți să consume cel puțin 1,5 litri de apă pe zi, să poarte haine ușoare și să evite băuturile alcoolice, cafeaua, băuturile carbogazoase și mesele foarte consistente.

De asemenea, autoritățile avertizează oamenii să nu lase copiii sau animalele în mașini, nici măcar pentru perioade scurte.

Valul de căldură va continua cel puțin o săptămână

Actualul val de căldură este considerat unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din această vară.

Oamenii de știință leagă intensificarea episoadelor de căldură extremă de criza climatică provocată de activitatea umană. În Europa, temperaturile au crescut de aproximativ două ori mai repede decât media globală.

Potrivit estimărilor, canicula din Italia nu va da semne de diminuare cel puțin în următoarea săptămână.

Valul de căldură din Italia a fost asociat cu patru decese în ultimele zile.

Printre victime se numără un culegător român de roșii în vârstă de 19 ani și un tâmplar de 40 de ani, ambii lucrând în zone industriale din Lombardia.

Un agent de pază din Bologna ar fi suferit, de asemenea, o afecțiune fatală provocată de căldură în timp ce se afla în mașina sa.

Canicula a agravat și problemele provocate de secetă în valea râului Po, după o primăvară cu precipitații reduse.

Peste 100 de localități din Piemont și Lombardia întâmpină probleme în aprovizionarea cu apă. În unele zone, autoritățile sunt nevoite să folosească cisterne pentru completarea rezervelor de apă potabilă.

Valurile de căldură au accelerat, de asemenea, coacerea strugurilor în unele zone, în timp ce producția de lapte a scăzut cu 10% din cauza faptului că vacile de lapte mănâncă mai puțin din cauza stresului termic.

Roma ia măsuri pentru turiști și localnici

Și marile orașe turistice încearcă să reducă impactul temperaturilor extreme.

La Roma, autoritățile oferă acces gratuit la cinematografe și spații culturale dotate cu aer condiționat în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei.

Totodată, programul de vizitare al unor obiective turistice, printre care Colosseumul și Panteonul, a fost prelungit pentru a permite turiștilor să le viziteze și în timpul serii, când temperaturile sunt mai ușor de suportat.