Țigări și cafea, în meniul de la un centru de carantină din Băile Felix. „Nu suntem fumători, dar am zis că pică bine”. DSP explică situația

Gabriela Ias și soțul ei au sosit în țară marți dimineață, cu mașina, venind din Olanda, zonă roșie în acest moment. Au intrat în carantina instituționalizată la ora 5.00, iar când s-au trezit, au avut parte de o surpriză.

”Eu sunt din Oradea si am intrat în carantină la un hotel din Băile Felix. Avem trei mese pe zi, este curat, baia e ok, stau în cameră doar cu soțul. Doamne-ajută tuturor, cei care sunteți într-o situație dificilă să ajungeți cu bine acasă”, a transmis Gabriela, care are o companie privată în Olanda.

În fața ușii, pe lângă mâncare se mai aflau un cartuș de țigări și un borcan de cafea.

Eu și soțul suntem nefumători, dar am zis că sunt bune țigările. Când ieșeam din carantină, le dădeam muncitorilor care vin să mai îngrijească prin curte. Gabriela, antreprenor în Olanda:





A fost o greșeală, erau pentru altcineva

”Dimineața, am găsit pachetul pe hol, în fața ușii. Seara, însă, cel care aducea mâncarea m-a informat telefonic că, de fapt, a fost o greșeală, că țigările și cafeaua erau pentru altcineva. A venit un om îmbrăcat în combinezon alb și le-a luat înapoi. Noi nu avem simptome de boală, sper că nu s-a întâmplat nimic cu pachetul”, a explicat femeia, pentru Libertatea.

În hotelul din Băile Felix mai sunt carantinate în jur de 14 persoane.

Aventura drumului spre casă

Familia Gabrielei a trecut prin mari emoții la întoarcerea acasă: ”Am pornit pe 1 aprilie spre România, s-a stricat mașina a doua zi, în Germania. Poliția ne-a escortat într-o parcare. N-am găsit nici un service, să ne tragă pe platformă. Am lăsat mașina acolo. Până la urmă, ne-au dus autoritățile la gara din Nurnberg, de acolo am luat trenul spre Passau, iar din Austria ne-a luat o verișoară până în România”.

În Olanda, sunt români care, din păcate, au rămas fără serviciu, fără bani de chirii, au o situație disperată. Gabriela, antreprenor în zona Amsterdam:

Explicațiile DSP

Libertatea a luat legătura cu Direcția de Sănătate Publică Bihor pentru a lămuri situația ”proviziilor” de țigări și de cafea.

”Persoanele aflate în centre de carantină din județul Bihor pot primi de la familie sau aparținători pachete sigilate, care pot conține și produsele menționate de dvs.”, a transmis Dorel Țîrț, purtător de cuvânt.

Obligația de a asigura hrana în centrele de carantină revine unităților de cazare cu care DSP a încheiat contracte.

58 de persoane infectate cu coronavirus sunt în județul Bihor

Peste 400 de persoane carantinate în Sânmartin

Stațiunea Băile Felix, unde e carantinată Gabriela, aparține de comuna Sânmartin, 9.500 de locuitori.

Cristian Laza, primarul din Sânmărtin, spune că are peste 400 de persoane carantinate în mai multe spații, din totalul de peste 1.100 din tot județul.

Nu știu de țigări și cafea, dar condițiile sunt ok, până acum n-au fost probleme. Cristian Laza, prima Sânmartin:

Edilul spune că proprietarii au pus la dispoziție spații, după ce prefectul a emis ordinul prin care pot fi rechiziționate pensiuni pentru persoanele aflate în carantină. ”Decât să stea cu vilele goale, mai bine le-au oferit, să ia sigur până în iunie cei 300 de lei de persoană, decontul pentru cazare și indemnizația de cazare. Și noi, primăria, am rămas fără venituri cu stările astea de urgență. 80% din fonduri veneau din din turism”.