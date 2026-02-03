În Spania trăiește o comunitate importantă de români

„Copiii noștri sunt expuși unui spațiu pe care nu ar trebui să îl exploreze singuri.… Nu vom mai accepta acest lucru. Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”, a spus Sanchez.

El a adăugat că guvernul său va introduce săptămâna viitoare și un nou proiect de lege care să îi tragă la răspundere pe directorii platformelor de social media pentru conținutul ilegal și instigator la ură.

Spania este una dintre țările din UE cu cei mai mulți cetățeni români stabiliți acolo, mai exact peste 600.000 de compatrioți au cetățenie română, potrivit datelor oficiale, dar numărul real este de aproximativ un milion.

Ce țări discută interzicerea accesului copiilor la TikTok, Facebook și Instagram

Amintim că Australia a devenit în decembrie 2025 prima țară care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. De asemenea, Franța a adoptat în ianuarie, în Adunarea Națională, un proiect de lege care prevede interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, iar interdicția ar putea intra în vigoare cel mai devreme în septembrie.

Și Austria ia în calcul o lege similară pentru copiii sub 14 ani, iar Grecia este aproape să anunțe o interdicție similară pentru adolescenții sub 15 ani.

Mai sunt însă și alte state care se gândesc să interzică accesul tinerilor la Instagram, TikTok și Facebook, precum Italia, Polonia, Germania, Marea Britanie, Danemarca, Portugalia și Norvegia, dar încă nu s-a decis nimic clar.

Și România a început dezbaterea despre interzicerea rețelelor sociale

Amintim că și în România a început o dezbatere în spațiul public, generată de șeful DSU, Raed Arafat. Acesta a afirmat pe 31 ianuarie că a venit momentul ca România să se alăture țărilor care dezbat sau au decis limitarea accesului tinerilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare. El a precizat că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre protecție, mai precis „despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”. „Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”, a adăugat secretarul de stat în MAI, care a cerut parlamentarilor să vină cu o lege în acest sens.

Pe 1 februarie, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis că soluția lui Arafat este dificil de implementat, spunând că „interdicția nu rezolvă nimic”, iar „copiii pot folosi platformele pe ascuns”. „E o iluzie să crezi că în actualul stadiu de dezvoltare a tehnologiei, poți să interzici pe oricine postează un anumit tip de conținut. Sfera interdicției trebuie să fie foarte îngustă, tot ce e legat de ideea de violență și vătămări fizice. Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană”.

