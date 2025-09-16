Găzduirea sa în Timișoara, un oraș cu o istorie bogată de multiculturalism și deschidere europeană, este simbolică și adecvată pentru o discuție despre extinderea și consolidarea proiectului european.

Faptul că Timișoara devine „centrul discuțiilor” în legătură cu extinderea UE este o recunoaștere a rolului său în spațiul european și o continuare a profilului său internațional, consolidat și prin statutul de Capitală Europeană a Culturii.

Evenimentul, organizat de Primăria municipiului Timişoara, prin Visit Timişoara, combină un summit închis, dedicat primarilor din ţările Uniunii Europene şi din ţările candidate, cu o conferinţă publică deschisă societăţii civile şi cetăţenilor.

Primarii vor participa la sesiuni de dezbateri pe teme precum extinderea Uniunii Europene, securitatea continentală, Green Deal-ul european şi finanţarea directă a oraşelor. Summit-ul se va încheia cu semnarea unei declaraţii comune a primarilor din UE şi ţările candidate, subliniind rolul esenţial al oraşelor în procesul de extindere.

Printre primarii care au confirmat prezenţa sunt: Vassil Terziev (Sofia, Bulgaria), Gergely Karácsony (Budapesta, Ungaria), Tomislav Tomašević (Zagreb, Croaţia), Andriy Sadovyi (Lviv, Ucraina), Roman Klichuk (Cernăuţi, Ucraina), Nicolae Dandiş (Cahul, Moldova), Dušan Raičević (Bar, Muntenegru), Ivan Gulam (Pirovac, Croatia), Bohdan Stanislavskyi (Kolomiya, Ucraina), Viacheslav Cherniavskyi (Kiliia, Ucraina), Yovdiy Vasyl Mykhailovych (Solotvino, Ucraina), primarii sectoarelor Kadıköy şi Beyoğlu din Istanbul, Mesut Kösedağı şi İnan Güney, viceprimarii Pedrag Puharic (Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina) şi Albert Kauflein (Karlsruhe, Germania), şi consilierii locali Stefan Simic (Belgrad, Serbia) şi Anetta Dabija (Chişinău, Moldova).

