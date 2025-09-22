Aproximativ 15% dintre respondenți sunt dispuși să achite sume cuprinse între 450-600 euro pentru a se muta cu chirie și doar 7% ar achita lunar peste 600 euro pentru a închiria o locuință.

Cele mai mici chirii în Timișoara, Craiova și Sibiu

În Timișoara, Craiova și Sibiu chiria medie pentru o garsonieră este de 300 de euro, dar prețurile cresc considerabil în alte centre urbane majore din țară care sunt și importanți poli universitari.

În Iași, de exemplu, un chiriaș are nevoie de 350 euro/lună pentru a închiria o locuință similară, iar în Constanța de 365 euro/lună. Un buget chiar mai mare, de 380 euro/lună, este necesar pentru închirierea unei garsoniere în Brașov. În București și în Cluj-Napoca chiriașii plătesc cele mai mari chirii la ora actuală – 400 euro/lună, respectiv 440 euro/lună.

Situația apartamentelor cu două camere

În cazul apartamentelor cu 2 camere, și ele extrem de căutate în rândul potențialilor chiriași, bugetul mediu necesar închirierii pornește de la 420-430 euro/lună în Sibiu și în Oradea. În Cluj-Napoca un chiriaș trebuie să se pregătească, în schimb, să achite lunar 600 euro pentru o astfel de locuință, în timp ce în București chiria medie pentru un apartament cu 2 camere ajunge la 619 euro/lună.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

“Avem un decalaj semnificativ între așteptările chiriașilor și realitatea pieței când 40% din chiriași caută locuințe setându-și un buget mai mic decât nivelul mediu al pieței, ceea ce duce inevitabil la frustrări și la un proces ineficient de căutare. În acest context, informarea corectă și transparența devin esențiale: atât chiriașii, cât și proprietarii trebuie să își ajusteze așteptările în funcție de realitatea actuală a pieței”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE