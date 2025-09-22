Aproximativ 15% dintre respondenți sunt dispuși să achite sume cuprinse între 450-600 euro pentru a se muta cu chirie și doar 7% ar achita lunar peste 600 euro pentru a închiria o locuință. 

Cele mai mici chirii în Timișoara, Craiova și Sibiu

În Timișoara, Craiova și Sibiu chiria medie pentru o garsonieră este de 300 de euro, dar prețurile cresc considerabil în alte centre urbane majore din țară care sunt și importanți poli universitari. 

Timișoara, Craiova, Oradea și Sibiu, printre cele mai mici chirii dintre orașele mari. La polul opus, București și Cluj

În Iași, de exemplu, un chiriaș are nevoie de 350 euro/lună pentru a închiria o locuință similară, iar în Constanța de 365 euro/lună. Un buget chiar mai mare, de 380 euro/lună, este necesar pentru închirierea unei garsoniere în Brașov. În București și în Cluj-Napoca chiriașii plătesc cele mai mari chirii la ora actuală – 400 euro/lună, respectiv 440 euro/lună.

Situația apartamentelor cu două camere

În cazul apartamentelor cu 2 camere, și ele extrem de căutate în rândul potențialilor chiriași, bugetul mediu necesar închirierii pornește de la 420-430 euro/lună în Sibiu și în Oradea. În Cluj-Napoca un chiriaș trebuie să se pregătească, în schimb, să achite lunar 600 euro pentru o astfel de locuință, în timp ce în București chiria medie pentru un apartament cu 2 camere ajunge la 619 euro/lună.

Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
Recomandări
Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
Timișoara, Craiova, Oradea și Sibiu, printre cele mai mici chirii dintre orașele mari. La polul opus, București și Cluj

“Avem un decalaj semnificativ între așteptările chiriașilor și realitatea pieței când 40% din chiriași caută locuințe setându-și un buget mai mic decât nivelul mediu al pieței, ceea ce duce inevitabil la frustrări și la un proces ineficient de căutare. În acest context, informarea corectă și transparența devin esențiale: atât chiriașii, cât și proprietarii trebuie să își ajusteze așteptările în funcție de realitatea actuală a pieței”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce trebuie să demonstreze procurorii în „cazul Toto”. Declarația pe care a dat-o în fața anchetatorilor fiul lui Ilie Dumitrescu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
GSP.RO
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.RO
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Avantaje.ro
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși
Tvmania.ro
Alexia Eram nu își mai ascunde iubitul. Ce imagini a publicat chiar de ziua lui Tonghi. Fanii au fost surprinși

Alte știri

Posibil incident de securitate pe site-ul Guvernului, gov.ro. Informații despre parlamentari, partide și ministere ar putea fi compromise. Ce spun DNSC și STS
Știri România 16:30
Posibil incident de securitate pe site-ul Guvernului, gov.ro. Informații despre parlamentari, partide și ministere ar putea fi compromise. Ce spun DNSC și STS
Columbianul care voia să arunce în aer obiective strategice din România, instigat de un rus, condamnat definitiv la șase ani de închisoare
Știri România 16:17
Columbianul care voia să arunce în aer obiective strategice din România, instigat de un rus, condamnat definitiv la șase ani de închisoare
Parteneri
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Adevarul.ro
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Reacția sinceră a Irinei Fodor, după ce Calina și Catinca s-au plâns de condițiile de la Asia Express: „Și pe mine mă sperie uneori lucruri”
Stiri Mondene 16:20
Reacția sinceră a Irinei Fodor, după ce Calina și Catinca s-au plâns de condițiile de la Asia Express: „Și pe mine mă sperie uneori lucruri”
Pensia pe care soacra lui Nicușor Dan o primește de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ la 1 septembrie 2025
Stiri Mondene 15:57
Pensia pe care soacra lui Nicușor Dan o primește de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ la 1 septembrie 2025
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii
ObservatorNews.ro
Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
GSP.ro
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
Parteneri
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat
Mediafax.ro
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Daniel, băiatul înjunghiat în fața mănăstirii. Tânărul avea 23 de ani când și-a găsit sfârșitul
KanalD.ro
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Daniel, băiatul înjunghiat în fața mănăstirii. Tânărul avea 23 de ani când și-a găsit sfârșitul

Politic

PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Politică 12:27
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Exclusiv
Politică 12:19
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea