Pagubele, evaluate la 20.000-30.000 de euro

Proprietarul pensiunii a declarat la acea dată că pagubele pe care le-au produs cei pe care i-a cazat se ridică la 20.000-30.000 de euro.

Dezastrul a început după doar câteva ore de petrecere. Alcoolul și iresponsabilitatea i-au împins pe câțiva dintre tineri – unii minori la acea vreme – să înceapă anul 2022 vandalizând pensiunea din Sectorul 4 al Capitalei, un imobil pe care îl închiriaseră cu 3.500 de lei pentru noaptea de Revelion.

Deși prin clădire s-au perindat peste 20 de petrecăreți, ancheta a fost una extrem de anevoioasă: polițiștilor le-a luat mai bine de un an de zile să identifice cu exactitate cine au fost autorii distrugerilor și ce bunuri a nimicit fiecare în parte, potrivit televiziunii PRO TV.

„Nimeni n-a schițat niciun semn de regret”

Nota de plată venită acum de la instanță este însă uriașă: pe lângă condamnări, judecătorii i-au obligat pe cei șapte tineri să îi plătească proprietarului despăgubiri de 250.000 de lei pentru a acoperi pagubele lăsate în urmă.

„E prima dată când mi s-a întâmplat așa ceva. Sunt în domeniul hotelier de peste 15 ani de zile. M-a pufnit râsu-plânsu, ce să zic. Nimeni n-a schițat niciun semn de regret. Tot timpul au zis că nu ei eu fost cei care au devastat, că au venit alții”, a povestit proprietarul pensiunii.

Faianța din băi, făcută bucăți

Când a intrat în vilă, proprietarul a trăit un adevărat șoc în fața unui peisaj de vandalism: șase camere au fost complet devastate, patru dintre ele fiind puse la pământ în totalitate. Petrecăreții nu s-au oprit însă aici: au spart mai mulți pereți de rigips, au smuls trei televizoare din prize și le-au aruncat direct de la etaj, iar faianța din băi a fost făcută bucăți.

Furiei oarbe a tinerilor nu i-a scăpat nici măcar aparatul profesional de cafea, un bun electrocasnic evaluat de păgubit la nu mai puțin de 2.000 de euro.

Toate aceste distrugeri au fost motive mai mult decât suficiente pentru ca magistrații să pronunțe primele condamnări. Judecătoria Sectorului 4 i-a găsit vinovați pe cei șapte tineri pentru infracțiunea de distrugere, aplicându-le pedepse cuprinse între 6 și 8 luni de închisoare, însă cu suspendarea executării.

Cea mai aspră pedeapsă a fost primită de unul dintre indivizi care, pe lângă faptul că a pus umărul la devastarea clădirii, a fost acuzat că a amenințat o persoană în timpul petrecerii cu un pistol de airsoft.

Totodată, tinerii au primit și o lovitură financiară grea: instanța i-a obligat să achite în solidar daune materiale de 250.000 de lei. Suma este considerată însă mult prea mică de către proprietarul pensiunii.

Păgubitul susține că banii sunt suficienți doar pentru reparații, fără să acopere pierderile uriașe provocate de faptul că afacerea sa a rămas închisă și complet neutilizabilă o perioadă lungă de timp. Dacă decizia rămâne definitivă, cei 7 tineri vor munci 90 de zile în folosul comunității. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

„Uitați televizorul, l-au aruncat de la etaj”

„Uitați televizorul, l-au aruncat de la etaj. Aici era biroul, era închis, uitați e spart, au forțat, au tăiat cablurile, nu știu ce credeau că o să fie și apoi au intrat în birou și au scos camerele de luat vederi din funcțiune. E imposibil așa ceva, n-ai cum… spargi pereți”, a declarat Iancu Barbu, proprietarul pensiunii distruse, la scurt timp după incident.

În ajunul Anului Nou, tinerii l-au sunat pe proprietar și i-au spus că își caută un loc unde să petreacă Revelionul, iar bărbatul a oferit locul spre închiriere.

În ajunul Anului Nou, tinerii l-au sunat pe proprietar și i-au spus că își caută un loc unde să petreacă Revelionul, iar bărbatul a oferit locul spre închiriere.

„Pe 31 decembrie în jur de ora 2, 3 fără ceva, m-a sunat un cetățean că ar vrea să închirieze vila aceasta pentru Revelion, că apartamentul în care urmau să facă nu mai era disponibil. OK, eu fiind plecat la munte, la ora 7 a venit colega mea, s-a întâlnit cu ei, a luat banii, s-a dat bon fiscal și vedeți ce s-a întâmplat”, a mai spus bărbatul.

Ulterior, proprietarii au observat că toate camerele de supraveghere nu mai funcționează și au încercat să ia legătura cu tinerii, însă niciunul dintre ei nu a mai răspuns. Dimineața, proprietarii pensiunii au ajuns în locație și au găsit pereții devastați și mobilierul distrus.











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