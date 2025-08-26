Conform datelor Eurostat, în 2024, 11% dintre tinerii europeni cu vârste între 15 și 29 de ani nu aveau un loc de muncă și nu urmau niciun program educațional sau de formare. Situația variază semnificativ între țările membre, de la 4,9% în Țările de Jos până la 19,4% în România. Tinerii reprezintă un factor crucial pentru schimbarea socială și economică.

Cu toate acestea, un număr îngrijorător dintre ei se află în această situație nefavorabilă. Un raport al OCDE din 2025 privind România subliniază că unu din cinci tineri români nu lucrează și nu studiază.

Rezultatele școlare slabe sunt considerate o cauză majoră a acestei probleme în România. Raportul OCDE afirmă: „Rezultatele școlare slabe ale tinerilor reprezintă o preocupare majoră în România și sunt unul dintre principalii factori care determină procentul ridicat de tineri care nu sunt angajați, nu urmează studii și nu participă la programe de formare”.

Există diferențe semnificative între sexe în ceea ce privește aceste rate. La nivelul UE, 10% dintre bărbații tineri și 12,1% dintre femeile tinere se află în această situație. În România, discrepanța este și mai accentuată: 14% pentru bărbați și 25,2% pentru femei.

Situația este și mai gravă în Turcia, unde 15,8% dintre tinerii bărbați și 36,4% dintre tinerele femei nu sunt angajați și nu urmează studii. În contrast, Cehia prezintă rate de 3,9% pentru bărbați și 13,3% pentru femei.

