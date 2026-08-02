Cel puțin cinci morți și 19 răniți

Autoritățile ruse au recunoscut că a explozia de la restaurantul Balzi Rossi, situat la parterul unui zgârie-nori stalinist, a fost provocată de o bombă artizanală, și nu de o butelie de gaze, așa cum pretindeau inițial canalele de propagandă ale Kremlinului.

„Un dispozitiv explozibil improvizat a explodat în restaurantul din Piața Kudrinskaia și a omorât trei persoane”, a anunțat Comitetul Antiterorist al Federației Ruse într-un comunicat citat de AFP.

Comitetul Antiterorist susține că bomba artizanală, ascunsă într-o cutie pentru cadouri, a fost adusă de o femeie, căreia un agent de securitate i-a interzis accesul în restaurant.

Bilanțul preliminar era de trei morți și 15 răniți. Ulterior, bilanțul s-a agravat la trei morți și 21 de răniți. Între timp, doi dintre răniți au murit în spital. Alții șase se află în stare gravă.

Autoritățile ruse evocă un atac terorist

Femeia care a adus bomba, agentul de securitate care a oprit-o și o invitată la eveniment sunt cele trei persoane declarate moarte inițial. Nu se știe decamdată cine sunt celelalte două persoane care au decedat la spital.

🇷🇺💥 Đoạn phim mới đã xuất hiện từ hiện trường vụ nổ tối tại nhà hàng Balzi Rossi ở Moscow tối 1/8/2026. Các báo cáo cho biết mục tiêu chính của vụ nổ ở Moscow là Trung tướng Aleksandr Chaiko, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga. Vụ nổ tại bữa… https://t.co/dyXZ9xJ1yx pic.twitter.com/QkvtzQdjB0 — c0mmand0 (@c0mmand0_2022) August 2, 2026

Canalele rusești Telegram au difuzat videoclipuri cu echipaje de pompieri, ambulanțe și structuri de forță mobilizate la fața locului imediat după producerea exploziei.

Ținta acestui atac, catalogat drept „terorist” de către primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a fost generalul Aleksandr Ceaiko, noul comandant-șef al Forțelor Aerospațiale Ruse. Informația provine atât de la bloggeri apropiați regimului de la Moscova, cât și din surse media ucrainene.

Bloggerul pro-rus Anatol Șarii a postat un videoclip filmat în timpul pregătirilor din restaurant. Pe peretele din spatele scenei este vizibilă inscripția „Aleksandr 55”, iar o femeie spune: „Pregătirile sunt în plină desfășurare, Aleksandr împlinește astăzi 55 de ani ”. Aleksandr Ceaiko a împlinit 55 de ani luni, 27 iulie.

Александру сегодня 55 ... видео с ресторана не задолго до прикура



Александр Юрьевич Чайко (род. 27 июля 1971, Голицыно, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Главнокомандующий вкс рф . pic.twitter.com/XxOHvIPeKA — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 2, 2026

Ofițeri FSB, generali, deputați și oficiali guvernamentali se aflau printre invitați

Canalul de Telegram „VChK-OGPU” dezvăluie că printre invitați s-au aflat ofițeri FSB de rang înalt, generali din Ministerul Apărării, deputați și oficiali guvernamentali.

O sursă a acestui canal precizează că Ceaiko plănuia să sărbătorească simultan ziua sa de naștere și numirea în funcția de comandant-șef al Forțelor Aerospațiale. Tot spațiul restaurantului a fost închiriat pentru eveniment în schimbul sumei de 9 milioane de ruble (circa 98.000 de euro).

Potrivit „VChK-OGPU”, securitatea era asigurată de ofițeri din Serviciul Federal de Protecție (FSO), care se ocupă și de paza lui Vladimir Putin. Bomba, plină cu bile metalice, a detonat la scurt timp după ce un agent FSO nu i-a permis femeii care a adus-o să intre în restaurant. Explozia a fost provoată de la distanță.

Autoritățile ruse au deschis un dosar penal pentru terorism.

Aleksandr Ceaiko, un general brutal, acuzat de crime de război în Siria și în Ucraina

Aleksandr Ceaiko a fost numit comandant-șef al Forțelor Aerospațiale pe 4 mai 2026 în locul lui Viktor Afzalov. În primele zile ale invaziei la scară largă din Ucraina, el comanda Districtul Militar Est și Grupul de Trupe „Est”. Acest grup de trupe fusese trimis peste graniță din Belarus în scopul de a cuceri Kievul.

❗️❗️🇺🇦🇷🇺🔥 Une explosion a frappé un restaurant de Moscou où Alexander Chaïko, commandant en chef des forces aérospatiales russes, célébrait son 55e anniversaire.



En 2022, Chaïko commandait le Groupe de forces de lEst. Les unités placées sous son autorité sont liées aux… pic.twitter.com/VOQdkxbnFf — Alex 🇫🇷 (@Alexandree1507) August 1, 2026

Aleksandr Ceaiko se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene din cauza rolului său în torturarea și uciderea în masă a civililor din Bucea. De altfel, Ceaiko avea reputația de ofițer brutal încă din timpul războiului din Siria, fiind acuzat că a ordonat atacuri asupra spitale, școli și zone populate. Cel puțin 1.600 de sirieni au fost uciși în urma ordinelor sale, iar alții 1,5 milioane au fugit din propriile case.

De la lansarea invaziei ruse în Ucraina, mai mulți generali ruși și oficiali instalați de regimul de la Moscova în teritoriile ucrainene ocupate au fost uciși sau răniți în atacuri cu bombă. Ucraina a revendicat responsabilitatea în unele cazuri, în timp ce în altele cazuri atentatele au fost puse pe seama unor răfuieli interne.

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