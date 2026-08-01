„Conform informațiilor pe care le deținem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10 în apropierea unei terase de vară, omorând trei persoane și rănind altele 15 cu grade diferite de gravitate”, a declarat poliția din Moscova pentru agenția de știri de stat RIA Novosti.

Autoritățile ruse nu menționează cauzele exploziei și nu oferă locul exact al producerii exploziei.

Însă, potrivit canalului de Telegram Baza, explozia a avut loc în restaurantul Balzi Rossi, situat la parterul unui zgârie-nori din epoca stalinistă.

Restaurantul fusese închis astăzi publicului pentru organizarea unui eveniment privat. Nu se știe cu exactitate despre ce eveniment ar fi vorba. Canalul Telegram 112 relatează despre o „nuntă pentru 50 de persoane”. Un alt canal de Telegram, Astra, care citează un martor ocular, scrie că restaurantul a fost închis pentru a găzdui „ziua de naștere a unui general”.

Mai multe mașini cu numere de înmatriculare negre erau parcate în apropierea restaurantului. Numerele de înmatriculare negre sunt folosite de obicei de vehiculele armatei ruse și ale altor agenții de securitate. Un autobuz al Gărzii Naționale a Rusei era de asemenea parcat în apropiere.

Jurnalistul Oleg Kașin speculează că evenimentul era organizat pentru generalul-colonel Aleksandr Ceaiko, comandantul șef al Forțelor Aerospațiale Ruse, care a împlinit 55 de ani pe 27 iulie.

În timp ce autoritățile ruse susțin că nu cunosc motivele exploziei, canalele lor de propagandă o pun pe seama „unei instalații de gaz din bucătăria restaurantului”.

Traficul din apropierea locului exploziei a fost blocat temporar, iar unele evenimente prevăzute în apropiere pentru această seară au fost anulate.

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