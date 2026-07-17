Tornadă în Franța: două persoane au murit

În departamentul Loire, din centru-estul Franței, o tornadă a dus la intervenția a peste 200 de pompieri, iar două camioane au fost răsturnate pe autostrada A72, precizează Daily Mail. Rafalele puternice de vânt au dărâmat TIR-urile aflate pe șosea, conform imaginilor publicate pe platforma X de Infos Françaises. Incidentul s-a produs joi seara la nord de Saint-Etienne.

INTEMPÉRIES : Une tornade a traversée l'autoroute A72 au nord de Saint-Etienne ce soir lors d'un violent orage. Nombreux dégâts signalés, des camions ont été renversés. pic.twitter.com/QlekrqR3XK — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 16, 2026

Tot în Franța, în Saint-Victurnien, o femeie a murit după ce un copac a căzut peste ea, iar în Dolomieu, un bărbat a fost găsit carbonizat în urma unui incendiu provocat de un fulger.

„Nu am mai întâlnit un incendiu de o asemenea amploare în această regiune”, a declarat președintele Emmanuel Macron, vizitând pădurea Fontainebleau, unde peste 2.000 de hectare au fost distruse.

Germania: Furtuni violente și pagube majore

De asemenea, în orașul german Karlsruhe, un ciclist a murit și un copil a fost rănit din cauza copacilor doborâți de furtuni. Autoritățile din Germanua au declarat „stare de urgență extraordinară” pentru a gestiona cele peste 250 de apeluri legate de vreme.

Serviciul Meteorologic German avertizează asupra unor noi furtuni cu ploi torențiale și grindină.

Spania: Incendii devastatoare și evacuări

În Aragon, din Spania, un incendiu a ars peste 7.560 de hectare, determinând evacuarea a sute de oameni din cinci sate.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a transmis solidaritate pe X, cerând populației să respecte ordinele autorităților.

Cercetătorii susțin că schimbările climatice intensifică frecvența și severitatea acestor fenomene.

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