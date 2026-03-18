Fostul ministru Ilan Laufer a fost implicat marți, 17 martie, într-un accident rutier, la o trecere de pietoni, în București. În timp ce mergea pe o trotinetă electrică împreună cu gemenii săi de cinci ani, o șoferiță i-a lovit, provocându-i o lovitură la cap.

Titi Aur, despre accidentul lui Ilan Laufer: El a procedat greșit

Accidentul a atras critici dure din partea lui Titi Aur, expert în conducerea defensivă, care a transmis un mesaj colectiv. „Capitolul siguranță rutieră nu există la români!”, a spus Titi Aur, subliniind gravitatea situației.

Fostul ministru a încălcat legea prin faptul că a transportat doi copii pe trotinetă, o practică interzisă, și a traversat strada fără a coborî de pe trotineta electrică. Sunt două dintre regulile pentru care Laufer a fost și amendat.

„Legea spune că doar o persoană are voie pe trotineta electrică. El a procedat greșit. Faptul că și-a pus copiii pe trotinetă arată cât de inconștienți suntem noi ca popor. Surprinderea mea e cu atât mai mare cu cât Ilan Laufer nu este o persoană needucată, venită din nu știu ce cătun, ca să zici că nu știa la ce se expune. A fost ministru, e o persoană educată, cultă”, a afirmat expertul.

Titi Aur a continuat să critice decizia lui Laufer de a se aventura cu doi copii pe trotinetă în traversarea străzio, considerând-o nu doar ilegală, ci și imorală.

Titi Aur: Ce a făcut Ilan Laufer e complet ilegal, dar mai mult imoral

„Ceea ce a făcut Ilan Laufer e complet ilegal, dar mai mult complet imoral. Ești complet inconștient când îți asumi să pui gemenii de 5 ani pe trotineta electrică, lângă tine. Și în mașină, micuții trebuie puși pe scăunel, cu centură”, a explicat Titi Aur.

Acesta a reamintit un alt incident din trecut al fostului ministru, când a fost implicat într-un accident de mașină, subliniind că siguranța rutieră rămâne o problemă în România.

„El mai făcuse un accident nefericit în trafic, cu mașina, și atunci s-au lovit, noroc că nu grav. Mai e o variantă, poate că Ilan Laufer vrea să-și facă gemenii cascadori. Poate fi și un antrenament special, ca să îi facă un pic mai duri. Este o glumă, firește. Dar, românii, în general, nu consideră traficul un real pericol, de aceea România este numărul 1, în Europa, la accidentele mortale de pe șosele”, a continuat expertul în conducerea defensivă.

În 2025, statisticile au evidențiat un număr îngrijorător de morți din cauza accidentelor cu trotinete electrice. „În octombrie, aveam 9 morți din accidentele rutiere cu trotinetele electrice și nu mai știu câți zeci de răniți”, a precizat Titi Aur.

Expertul a subliniat că trotinetele electrice sunt aproape nereglementate în România, fiind permise doar persoanelor peste 14 ani, care trebuie să circule pe carosabil și să fie singure.

Ilan Laufer a fost amendat cu 2.430 de lei după accidentul în care a fost implicat ieri alături de doi dintre copiii săi, în timp ce erau toți trei pe trotinetă, fostul ministrul fiind acuzat că a încălcat trei reguli de circulaţie.

Accidentul a avut loc pe strada Mircea Vulcănescu din București, marți dimineață, în timp ce Laufer mergea pe o trotinetă electrică alături de doi dintre copiii săi și traversau strada.

În urma accidentului, Ilan Laufer a primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURD, dar a refuzat transportul la spital pentru investigații suplimentare.

Ilan Laufer, antecedente rutiere

În urmă cu trei ani, fostul ministru al mediului de afaceri, comerț și antreprenoriat în perioada 2017-2018, Ilan Harry Laufer, a fost implicat într-un accident rutier în Câmpina.

Atunci, mașina condusă de fostul ministru a lovit un copac și un alt autovehicul în încercarea de a evita un impact inițial. Cel mai grav rănit în acel accident a fost fiul său, Nathaniel.

Acesta și familia sa au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Ilan Laufer a deținut funcția de ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat între 29 iunie 2017 și 29 ianuarie 2018, în Guvernul Mihai Tudose.

