Până pe 4 septembrie 2026, românii pot cumpăra titluri de stat Tezaur cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani, beneficiind de dobânzi anuale atractive de 6,20%, 6,75% şi 7,15%, venituri care sunt neimpozabile.

Cum şi unde pot fi cumpărate titlurile de stat Tezaur, ediția august 2026

Titlurile de stat Tezaur, ediția august 2026, cu valoare nominală de 1 leu şi emise în formă dematerializată, pot fi achiziţionate prin mai multe canale:

Online, prin Ghişeul.ro: în perioada 10 august – 2 septembrie 2026, platforma este disponibilă pentru toţi utilizatorii înregistraţi

SPV (Spaţiul Privat Virtual): între 10 august şi 3 septembrie 2026, doar persoanele fizice înregistrate în SPV pot achiziţiona titluri online. Operaţiunile includ deschiderea unui cont de subscriere, efectuarea subscrierilor şi transferul sumelor către conturi bancare. Ghidurile detaliate sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanţelor

Unităţile Trezoreriei statului: subscrierile se pot face direct la sediile acestora până pe 4 septembrie 2026

Prin Poşta Română: în mediul urban, titlurile sunt disponibile până pe 3 septembrie, iar în mediul rural până pe 2 septembrie.

Beneficiile investiţiei în titlurile de stat Tezaur, ediția august 2026

Pe lângă dobânzile competitive şi venituri neimpozabile, investitorii beneficiază de flexibilitate. Titlurile de stat sunt transferabile, iar răscumpărarea anticipată este posibilă.

De asemenea, investitorii pot efectua mai multe subscrieri în cadrul aceleiaşi emisiuni. În cazul schimbării deciziei, subscrierile pot fi anulate în perioada de subscriere printr-o cerere scrisă.

Eligibilitatea este simplă: orice persoană fizică cu vârsta de minimum 18 ani la data subscrierii poate participa.

Fondurile obţinute prin aceste emisiuni vor fi utilizate de Ministerul Finanţelor pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Începând cu martie 2025, Ministerul Finanţelor a simplificat accesul la titlurile de stat, permiţând achiziţii online prin Ghişeul.ro.

Românii cu conturi active şi carduri de debit pot cumpăra titluri fără a părăsi locuinţa, un avantaj semnificativ pentru publicul modern.

Transferul banilor din contul TEZAUR

Pentru gestionarea eficientă a sumelor, Ministerul Finanţelor a publicat un ghid pentru transferul banilor din contul de subscriere TEZAUR către conturi bancare personale. Procesul implică următorii paşi:

descărcaţi formularul Ordin de plată multiplu electronic (OPME) din secţiunea Tezaur Online a site-ului Ministerului Finanţelor

completaţi câmpurile cu datele de identificare (CNP) şi IBAN-ul contului bancar dorit

calculaţi suma finală, deducând comisionul aferent: 0,51 lei pentru sume până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari

validaţi şi salvaţi formularul PDF

încărcaţi documentul în SPV, folosind opţiunea Depunere formulare.

Transferul sumelor din contul TEZAUR se procesează rapid, oferind investitorilor acces facil la fondurile lor, se arată în informaţiile publicate de Ministerul Finanţelor.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta prospectul de emisiune pe site-ul Ministerului Finanţelor sau pe pagina C.N. Poşta Română S.A.

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