Paguba se ridică la 300 milioane de dolari

Un pilot din Kuweit a fost responsabil pentru doborârea celor trei avioane americane, a căror valoare se ridică la 300 de milioane de dolari. Pilotul kuweitian, aflat la comanda unui F/A-18 în cadrul misiunii de sprijin a operațiunii SUA în Iran, a lansat trei rachete asupra aparatelor de zbor americane, incidentul fiind descris de surse drept o eroare gravă de tip foc amical.

Înalți oficiali din Apărare au glumit pe seama situației: „Mai are nevoie doar de două doborâri pentru a deveni un as al aerului”.

BREAKING: Several U.S. warplanes crashed in Kuwait, the countrys defense ministry said, with all the pilots safely bailing out. The ministry did not elaborate on what caused the crashes but it came during an intense period of Iranian fire targeting the country.… — The Associated Press (@AP) March 2, 2026

Piloții americani au fost forțați să se catapulteze după ce kuweitianul neatent a confundat avioanele lor F-15E Strike Eagle — care costă până la 100 de milioane de dolari bucata — cu avioane de vânătoare iraniene ostile, luni, în jurul orei locale 07:00.

Acesta ar putea fi cel mai costisitor incident de tip „foc amical” din istoria modernă, costurile pentru înlocuirea aeronavelor distruse și a echipamentelor depășind 300 de milioane de dolari.

În timp ce un model F-15E Strike Eagle costa aproximativ 31,1 milioane de dolari la sfârșitul anilor ’90, noile variante F-15EX ajung astăzi la un preț de circa 100 de milioane de dolari.

Un localnic înarmat cu o țeavă amenință unul dintre piloți

Imagini video au surprins unul dintre cele trei avioane lovite prăbușindu-se în flăcări — acesta s-a prăbușit în orașul Al Jahra, la aproximativ 10 kilometri de baza aeriană americană Ali Al Salem.

Un alt videoclip arată un localnic înarmat cu o țeavă care îl amenința pe unul dintre piloți, în timp ce acesta striga cu disperare: „Sunt american!”.

După ce a supraviețuit doborârii avionului său, pilotul a fost abordat agresiv de un grup de bărbați care se temeau că acesta este un inamic iranian.

Stând într-un genunchi, cu mâinile ridicate în față, pilotul a încercat frenetic să îi asigure pe aceștia că aparține Forțelor Aeriene ale Statelor Unite (US Air Force).

Între timp, o femeie-pilot din cadrul forțelor americane a fost filmată zâmbind salvatorilor săi, având în fundal parașuta abandonată după ce avionul îi fusese doborât.

Un bărbat care se apropia de ea a strigat: „Ești bine? Pe bune? Îți mulțumim că ne ajuți.”

Cei șase militari au scăpat teferi

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat că toți cei șase aviatori – trei piloți și trei ofițeri responsabili cu sistemele de armament – au supraviețuit incidentului.

„În timpul unei lupte active – ce a inclus atacuri din partea aeronavelor iraniene, rachete balistice și drone – avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene ale SUA au fost doborâte din greșeală de către apărarea aeriană kuweitiană,” se precizează într-un comunicat.

„Toți cei șase membri ai echipajelor s-au catapultat în siguranță, au fost recuperați și se află în stare stabilă. Kuweitul a recunoscut incidentul, iar noi suntem recunoscători pentru eforturile forțelor de apărare kuwaitiene și pentru sprijinul acordat în această operațiune aflată în desfășurare,” au precizat Comandamentul Central al SUA.

Incidentul rămâne sub investigație.

Modelul F-15 este considerat unul dintre cele mai bune avioane de vânătoare ale Statelor Unite.

Kuweitul găzduiește cea mai mare prezență militară americană din regiune, aproximativ 13.500 de soldați fiind staționați în această țară din Orientul Mijlociu.

Prima confirmare oficială din Iran că americanii au lovit necruțător

Un atac al unui submarin american asupra fregatei iraniene Dena (IRIS Dena) în apele internaționale ale Oceanului Indian, în largul coastei sudice a Sri Lankăi, a dus la scufundarea navei și moartea a 87 de persoane, potrivit autorităților din Sri Lanka. Alte 32 de persoane au fost salvate, în timp ce 60 sunt în continuare dispărute.

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a condamnat incidentul, numindu-l un „act reprobabil“~” comis la peste 3.000 de kilometri de țărmurile Iranului.

„Fregata Dena, aflată într-o misiune de prietenie cu marina indiană și având la bord aproape 130 de marinari, a fost atacată în apele internaționale fără avertisment prealabil. Țineți minte cuvintele mele: SUA vor regreta amarnic acest precedent pe care l-au creat”, a scris Araghchi.







