Carlyle Group a anunțat semnarea unui acord pentru cumpărarea activelor străine ale Lukoil

Lukoil a anunțat semnarea unui acord cu Carlyle Group pentru vânzarea activelor străine. Portofoliul preluat de Carlyle cuprinde câmpuri petroliere, rafinării și rețele de benzinării în mai multe țări, inclusiv România. În țara noastră, Lukoil deține rafinăria Petrotel și aproximativ 300 de stații de carburant.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor de reglementare necesare, inclusiv permisiunea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, au transmis reprezentanții Lukoil.

Un nou lanț de benzinării ar putea fi disponibil pe piața din România

Experții consideră că un proces de rebranding ar fi necesar pentru a reduce asocierile cu Rusia. Carlyle ar putea aplica un model similar celui din Belgia, Olanda și Italia. În țările în care Lukoil a vândut deja activele către alți operatori, denumirile au fost rapid transformate. Spre exemplu, în Italia, rafinăria Lukoil a fost transformat în G.O.I. Energy, după ce a fost vândută către grupul G.O.I. Energy S.r.l, în 2023.

Momentan nu se știe cum vor fi redenumite benzinăriile Lukoil din România, în cazul în care vânzarea activelor de la Lukoil către Carlyle Group va fi aprobată de SUA. Statele Unite au prelungit termenul până la data de 28 februarie 2026.

Dacă stațiile Lukoil vor fi rebranduite, un nou lanț de benzinării va fi disponibil pe piața din România. Fondul ar putea opera temporar stațiile sub un management interimar, urmând să le eficientizeze și să le conformeze regulilor internaționale, înainte de vânzarea către operatori specializați.

Ce se întâmplă cu activele Lukoil din România

Guvernul României a aprobat pe 2 decembrie 2025 amendamentele legale care permit preluarea activelor locale ale Lukoil. Interesul pentru aceste active a fost exprimat deja de trei companii, iar implicarea statului poate influența dacă Carlyle va gestiona direct rețeaua din România sau va colabora cu un alt cumpărător.

Procesul de rebranding va fi crucial pentru respectarea reglementărilor și pentru evitarea riscurilor de imagine. Detalii privind gestionarea brandului benzinăriilor Lukoil din România nu au fost încă anunțate, tranzacția fiind în faza finală.

Cine este Carlyle Group, firma care va prelua activele străine ale Lukoil

Carlyle Group, cu sediul central în Washington, SUA, este una dintre cele mai mari firme de investiții din lume, administrând active de aproximativ 425 de miliarde de dolari.

Fondată în 1987, compania operează în 28 de birouri pe mai multe continente și are peste 2.000 de angajați. Activitatea sa principală se împarte în trei direcții: cumpărarea de companii private, gestionarea creditelor și investiții globale.

În România, Carlyle este prezentă prin compania Black Sea Oil & Gas, care extrage gaze naturale din Marea Neagră, fiind prima inițiativă de producție nouă de gaze din țara noastră în ultimii 30 de ani.

