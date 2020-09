“Chiar dacă ne-am confruntat cu multe provocări pe parcurs, ne-am impus un program foarte strict și am lucrat 24/7, astfel încât să livrăm cele 103 milioane de măști în toate cele 41 de județe din România plus București, așa cum am anunțat anterior.

În ciuda controverselor și speculațiilor publice nefondate, ne-am respectat obligațiile contractuale, sprijinind astfel eforturile guvernamentale menite să protejeze cetățenii români împotriva acestui virus”, declară fondatorul companiei, Michael Topolinski, citat în comunicat.



Contractul între Naguma Medical Supply SRL și Ministerul Sănătății a fost semnat la 11 august, iar firma a achitat, la 21 august, o garanție de bună execuție în valoare de 1.930.000 de lei.



La 1 septembrie, Nelu Tătaru acorda firmei un termen de numai două zile pentru a finaliza livrarea celor peste 100 de milioane de măști.

“În două zile ar trebui să fie distribuite măștile. Dacă nu, atunci vom avea o reziliere cu firma cu care avem în acest moment contractul și va veni următoarea firmă”, spunea atunci Tătaru.

