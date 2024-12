Creştinii din India nu împodobesc bradul. Ei aşează podoabe de Crăciun în copacii de mango sau în bananieri. De asemenea, ei decorează şi casele tot cu frunze de mango. În unele regiuni din India se folosesc lămpi cu ulei colorat pentru decoraţiunile de Crăciun care sunt aşezate pe perete sau pe acoperişuri.

Tradiții de Crăciun în Iran

Recomandări Klaus Iohannis, apel la înțelepciune după ce PSD a anunțat că iese din negocierile pentru Guvern: „Ultimul lucru de care România are nevoie e o criză”

În Iran, locul unde se crede că trăiau cei trei Magi când pruncul Iisus s-a născut, creştinii încep „Postul Mic”pe 1 decembrie, iar pe 25 decembrie, merg la biserică şi apoi iau masa în familie. Mâncarea tradiţională în această zi este friptură de pui, numită harasa. Iranienii nu îşi oferă cadouri, însă copiii primesc haine noi pe care le poartă în ziua de Crăciun.

Tradiții de Crăciun în Irak

Deşi Irakul este scena unor conflicte majore, creştinii de aici sărbătoresc Crăciunul cu întreaga familie. Unul dintre copii citeşte despre naşterea lui Iisus, iar întreaga familie aprinde lumânări pentru a puncta marea sărbătoare. După ce copilul termină de citit povestea, în curte se aprinde un foc şi toată lumea cântă colinde. Dacă focul arde toate vreascurile, anul ce vine va fi norocos. Dacă focul se stinge, fiecare membru al familiei trebuie să sară de trei ori peste scrum şi să îşi pună o dorinţă.

Tradiții de Crăciun în China

În China copiii decorează şi casa şi bradul de Crăciun cu lumini, lanterne şi lanţuri din hârtie colorată. Copiii îşi agaţă şosetele şi aşteaptă vizita lui Moş Crăciun (Dun Che Lao Ren), iar de regulă primesc haine şi jucării noi. Masa de Crăciun este compusă din preparate rafinate şi portretele strămoşilor sunt aduse în camera principală a casei pentru ca şi ei să poată participa la festin. La final se organizează şi focuri de artificii.

Recomandări Ce se ascunde în spatele deciziei PSD de a renunța la negocierile pentru formarea guvernului

Tradiții de Crăciun în Australia

În Australia vremea este exact invers ca la noi (acum e aşa că ei sărbătoresc Crăciunul în timpul vacanţei de vară. Cel mai popular eveniment al sărbătorilor de iarnă din Australia este denumit „Colinde la lumina lumânării”. Oamenii se întâlnesc noaptea, aprind lumânări şi cântă colinde. Australienii îşi decorează casele cu ferigă, frunze de palmier şi cu mici flori colorate care apar în această perioadă. În toată luna decembrie, australienii cântă colinde, iar în ajunul Crăciunului, toată comunitatea merge la biserică.

Tradiții de Crăciun în Rusia

Rușii petrec Crăciunul pe 7 ianuarie, pe rit vechi. În noaptea de 6 ianuarie, familiile ruse iau cina tradițională cu 12 feluri de mâncare, în cinstea celor 12 apostoli ai lui Iisus. Tot atunci se serveşte și „kutya”, un preparat făcut din grâu și alte cereale, miere și semințe de mac. Tradiția spune că această delicatesă simbolizează speranța și nemurirea, dar și că aduce fericirea, succesul și liniștea.

Tradiții de Crăciun în Norvegia

În Ajunul Crăciunului, norvegienii obişnuiesc să ascundă toate măturile, iar unii bărbaţi trag focuri de armă în aer. De unde vine acest obicei? Potrivit legendei, vrăjitoarele şi alte spirite malefice se plimbă pe pământ în acea noapte.

Recomandări Impozitele pentru anul 2025 încing spiritele în Timișoara. Dominic Fritz, în război cu „chiaburii”. Miza: câteva zeci de milioane de lei

Tradiții de Crăciun în Bulgaria

Crăciunul („Koleda”) începe la miezul nopţii, atunci când există tradiţia ca fetele tinere să pregătească o pâine speciala („Krava”), copată pentru colindătorul favorit – „Koledarii” – tineri necăsătoriţi, costumaţi cu haine tradiţionale, care ţin în mâini un baston mare din lemn de stejar sculptat – „Koledarka” şi fac înconjurul satului şi se opresc în fiecare casă pentru a ura şi pentru a primi cadouri special preparate pentru ei.

Tradiții de Crăciun în Cuba

Cea mai importantă perioadă este Ajunul Crăciunului – “nochebuena” (“Noaptea cea bună”), iar masa tradiţională înseamnă friptură de porc, fasole neagră servită cu orez şi plante tradiţionale (Yucca) sub formă de piure. Familiile numerose se reunesc şi, într-o groapă săpată în pământ şi plină de cărbuni acoperiţi cu frunze de bananier, frig un porc întreg. Familiile, care în Cuba includ rudele de toate gradele, petrec toată noaptea pe muzică tradiţională.

Tradiții de Crăciun în Elveţia

Samichlaus (Moş Crăciun) are întotdeauna şi sarcina de a aduce şi pomul de Crăciun în casele oamenilor, un obicei care se păstrează încă din anul 1775. Un alt obicei al elveţienilor butucul ars în foc în noaptea de Crăciun este cunoscut sub numele de ”Bouche de Noel”.

Tradiții de Crăciun în Germania

Și în Germania, oamenii au obiceiul e a arde un butuc toată noaptea de Crăciun -”Christklots”, care, conform tradiţiei, se crede că ar apăra casa de hoţi şi de nenorociri tot restul anului. În întreaga Germanie, Adventul este perioada anului cea mai plină de atmosferă până în Ajunul Crăciunului, în 24 decembrie, în ziua următoare creştinii sărbătorind naşterea lui Iisus. În ziua de ajun, familia se adună pentru cină şi pentru a merge împreună la biserică la Mesa din noaptea de Crăciun. Cadourile sunt oferite în seara zilei de 24 decembrie sau pe 25, dar nu de Moș Crăciun, ci de „Christ-Kind” (fiul Iisus), potrivit radioromaniacultural.ro.

Tradiții de Crăciun în Polonia

În Polonia, de Crăciun se mănâncă o napolitană specială numită „vigilia”, care este binecuvântată înainte de reprezentanţii bisericii. De asemenea, polonezii obişnuiesc să îşi decoreze casele şi bradul cu păianjeni deoarece legendele locale spun că veşmintele pruncului Iisus au fost ţesute de un păianjen. Acesta este considerat un simbol al bunăstării şi prosperităţii. Masa de Crăciun are o mare însemnătate. Polonezii pun paie sub faţa de masă, aluzie la locul unde s-a născut Iisus. Un alt obicei este de a pune un ban în dreptul fiecărui invitat la masă, semn al urărilor de bine. Cina are 12 feluri de mâncare – câte unul pentru fiecare apostol.

Tradiții de Crăciun în Anglia

Și în Anglia există tradiția de a arde un butuc în noaptea de Crăciun, iar aici este denumit ”Yule log”. În fiecare din cele patru duminici dinainte de naşterea lui Iisus se aprinde o lumânare, aşezată într-o cutie. Copiii din Anglia nu îşi primesc cadoul în data de 24 decembrie, ci pe 25. Una dintre tradiţii este ca elevii să monteze, în şcoli sau în biserici, scenete despre naşterea Mântuitorului. În vechime, se foloseau animale vii pentru redarea atmosferei, însă în prezent se preferă costumele. Un alt obicei vechi este şi acela de a atârna ciorapi de şemineu în aşteptarea cadourilor, în casă se atârnă vâsc.

Tradiții de Crăciun în Canada

Sărbatorirea Crăciunului este însoţită de o diversitate de tradiţii provenind din culturile franceză, germană, engleză, ucraineană şi indiană. Canadienii de limbă franceză au în tradiţie plăcinta cu carne, „la tourtiere”, însoţită de o supă tradiţională, brânzeturi, prăjituri cu fructe sau gogoşi, iar principalul desert de Crăciun este „Yule Log” – o prăjitură de ciocolată, în formă de buştean, acoperită cu un strat gros de ciocolată, fiind simbolul trunchiului de mesteacăn ars în focul imens ce a durat toată noaptea dinaintea plecării francezilor în Canada.

Canadienii de limbă engleză sărbătoresc Crăciunul cu gâscă friptă sau friptură de vită şi budincă de prune. Cele mai apreciate dulciuri sunt „Chicken Bones” – inventate în anul 1885, de fraţii Ganong, un amestec de scorţişoară, zahăr şi ciocolată şi „Barley toys” – create de Yarmouth Candy Company din Noua Scoţie, conţinând zahăr, glucoză, colorant şi ulei de măsline, un amestec turnat în forme de pui, iepuri şi alte animale, sau de Moş Crăciun.