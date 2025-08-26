Incidentul s-a produs pe DN 22B, în apropierea municipiului Brăila. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri, cauzând perturbări semnificative în zonă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, SMURD, Serviciului Județean de Ambulanță, precum și polițiști din cadrul Poliției Rutiere Brăila, de asemenea, o autospecială cu apă și spumă a fost trimisă la fața locului pentru a preveni eventuale incendii. Autoritățile investighează cauzele accidentului.

„Din primele informații nu au rezultat victime, persoanele implicate urmând a fi investigate medical. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creștere”, a transmis Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Întreruperea circulației pe DN 22B a dus la creșterea valorilor de trafic în zonă. Autoritățile lucrează pentru a restabili fluxul normal al circulației cât mai curând posibil.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE