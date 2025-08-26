Incidentul s-a produs pe DN 22B, în apropierea municipiului Brăila. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri, cauzând perturbări semnificative în zonă.
La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, SMURD, Serviciului Județean de Ambulanță, precum și polițiști din cadrul Poliției Rutiere Brăila, de asemenea, o autospecială cu apă și spumă a fost trimisă la fața locului pentru a preveni eventuale incendii. Autoritățile investighează cauzele accidentului.
„Din primele informații nu au rezultat victime, persoanele implicate urmând a fi investigate medical. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creștere”, a transmis Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Întreruperea circulației pe DN 22B a dus la creșterea valorilor de trafic în zonă. Autoritățile lucrează pentru a restabili fluxul normal al circulației cât mai curând posibil.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.