Destinația: Piața neagră globală, inclusiv România

Conform oficialilor federali și guvernului din New South Wales, Simpson va trebui să execute o pedeapsă minimă obligatorie de cinci ani și patru luni.

Ancheta a scos la iveală că, între 2018 și 2023, bărbatul a expediat 15 colete conținând specii protejate către clienți din Hong Kong, Coreea de Sud, Sri Lanka și România.

Anchetatorii au reușit să intercepteze și să salveze 101 reptile australiene. Printre speciile traficate se numărau șopârle cu spatele solzos (shingleback), șopârle vestice cu limbă albastră, dragoni bărboși și șopârle pigmee cu coadă spinoasă.

Animale ascunse în pungi de popcorn

Contrabandistul folosea metode ingenioase, dar crude, pentru a eluda controalele vamale. Animalele vii erau îndesate în containere mici, care erau apoi disimulate în pungi de popcorn, cutii de biscuiți sau genți de mână, ambalate ulterior în cutii banale de carton.

Pentru a-și pierde urma, Simpson a încercat să convingă diverse persoane să expedieze pachetele în locul său.

Totuși, anchetatorii de mediu și poliția din New South Wales au reușit să identifice schema, alte trei persoane fiind deja condamnate pentru complicitate în acest dosar.

Avertismentul autorităților australiene

Autoritățile au ținut să sublinieze gravitatea acestor fapte. Departamentul de Mediu din New South Wales a transmis un mesaj ferm: „Comerțul ilegal cu animale sălbatice nu este o crimă fără victime”.

Oficialii au avertizat că astfel de acțiuni provoacă daune ireparabile eforturilor de conservare și privează continentul de „biodiversitatea sa unică”.