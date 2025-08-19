Eweline a fost împușcată mortal pe 14 august, iar corpul ei a fost abandonat pe stradă, înfășurat într-un cearșaf. Ea era căutată pentru trei mandate de arestare pentru trafic de droguri și crimă organizată. Anterior, ea fusese condamnată la aproape 6 ani de închisoare, dar se afla în libertate.

În 2023 a fost găsită cu 7 kilograme de cocaină, iar în iunie anul acesta ar fi fost filmată trăgând asupra polițiștilor.

O schimbare fatală de alianță

Originară din sudul Braziliei, Eweline s-a alăturat inițial temutei bande Comando Vermelho (CV) din Rio de Janeiro. Ulterior însă, ea a trecut de partea rivalilor de la Terceiro Comando Puro (TCP), marcându-și noua loialitate printr-un tatuaj mare pe spate.

„Trădarea” a transformat-o într-o țintă pentru foștii ei camarazi. Cu doar două luni în urmă, CV ucisese trei membri TCP, avertizând-o pe Eweline că va fi următoarea.

Într-o postare premonitorie pe rețelele sociale, Eweline a scris: „Nu mă predau vie, plec doar într-un sicriu”.

Investigatorii cred că a fost vizată deliberat din cauza schimbării de loialitate. Poliția se teme acum de noi violențe în semn de răzbunare pentru moartea ei.

Un trecut marcat de violență

În 2022, Eweline a supraviețuit unei tentative de feminicid când fostul ei partener ar fi înjunghiat-o, perforându-i plămânul.

După ce a fugit la Rio, s-a alăturat bandei CV și a început să se laude pe rețelele sociale cu arme și pistoale.

Eweline a fost rapid identificată după moarte datorită tatuajului mare de pe spate, plin de simboluri ale bandei. Cadavrul ei a fost găsit înfășurat într-un cearșaf.

Eweline avea un cont pe rețelele sociale,,„Diaba Loira”, cu aproape 70.000 de urmăritori, unde a distribuit fotografii și înregistrări despre rutina sa de trafic de droguri din Rio de Janeiro.

Autoritățile sunt în alertă, temându-se de o escaladare a violenței între bandele rivale ca răzbunare pentru uciderea Ewelinei.

