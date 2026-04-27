Bărbatul a murit strivit în timp ce monta scena

Bărbatul și-a prins picioarele „într-un sistem de ridicare” și a fost extras din acel dispozitiv de persoanele aflate la fața locului, potrivit pompierilor citați de AFP. Muncitorii au reușit să-l elibereze pe bărbat, iar acesta a fost transportat la spital, dar nu a supraviețuit.

„Din păcate, tehnicianul a decedat la spital”, a precizat, într-un scurt comunicat, Bonus Track, compania care organizează concertul.

„Am văzut dintr-o dată oameni alergând și, când ne-am uitat, structura era prăbușită la pământ’”, a declarat pentru AFP un bărbat care se afla pe plajă.

Mai multe echipe au lucrat de câteva săptămâni la montarea scenei pe nisipul plajei Copacabana din orașul brazilian Rio de Janeiro.

Este estimată o prezență-record la concertul Shakirei

Evenimentul programat pentru data de 2 mai 2026 se anunță a fi unul dintre cele mai mari spectacole din istoria Braziliei, transformând plaja Copacabana într-o scenă imensă în aer liber. Spectacolul gratuit face parte din turneul mondial al Shakirei intitulat Las Mujeres Ya No Lloran (Femeile nu mai plâng n.r.) și este organizată ca un megaconcert public, similar evenimentelor istorice susținute de Madonna în 2024 și Lady Gaga în 2025.

Autoritățile din Rio de Janeiro estimează o prezență-record de peste două milioane de spectatori, ceea ce a dus la mobilizarea unui dispozitiv de securitate fără precedent. Planul de siguranță include mii de ofițeri de poliție, utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială la punctele de acces și monitorizarea constantă a promenadei.

Scena este amplasată în dreptul Posto 2, în fața celebrului hotel Copacabana Palace, iar spectacolul este programat să înceapă în jurul orei 21:45.

