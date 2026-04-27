Bărbatul tras pe dreapta de poliţiştii rutieri din judeţul Covasna a primit o amendă de peste 5.000 de lei, după ce a fost prins pe DN 11 circulând cu viteză, sub influenţa alcoolului şi cu doi minori înghesuiți în portbagaj.

„Un conducător auto a fost sancţionat contravenţional pentru mai multe abateri. Acesta a fost depistat circulând cu depăşirea limitei legale de viteză şi încălcând regulile privind depăşirea. Testarea alcooltest a indicat o alcoolemie de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, poliţiştii au constatat că acesta transporta doi minori fără centuri de siguranţă sau sisteme de fixare omologate, aceştia aflându-se în portbagajul autoturismului”, au precizat reprezentanţii Poliţiei, relatează Covasna Media.

Bărbatul a fost descoperit în cadrul unei acţiuni de prevenire a accidentelor rutiere pe DN 11.

Şoferul s-a ales cu o amendă în valoare de 5.062 lei, iar permisul de conducere i-a fost reţinut pentru o perioadă de 150 de zile.

IPJ Covasna subliniază că, în primele trei luni ale acestui an, au fost scoşi din trafic 426 de şoferi „potenţial periculoşi”, prin reţinerea permisului de conducere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE