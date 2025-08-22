Incidentul s-a petrecut ieri în jurul orei 19.00, în interiorul istoricului Hotel Danieli. Conform sursei citate, Borella a suferit un stop cardiac chiar înainte de filmarea ultimei scene.

Cine a fost Diego Borella

Originar din Veneția, Borella și-a dedicat viața cinematografiei și artelor. S-a format profesional la Roma, Londra și New York, devenind un profesionist apreciat în domeniu.

Pe lângă cinema, Borella era pasionat și de arte vizuale și literatură. Recent, se dedicase poeziei și scrierii de povești pentru copii.

În urma acestui eveniment tragic, filmările pentru „Emily in Paris” au fost temporar oprite. Echipa de producție nu a făcut încă declarații oficiale cu privire la incident sau la planurile de continuare a filmărilor.

Acest eveniment nefericit amintește de riscurile și presiunea asociate cu producțiile cinematografice de mare anvergură, chiar și în locații pitorești precum Veneția.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE