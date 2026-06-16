Băsescu explică scenariul pentru Guvernul Veștea și pasul inevitabil pentru Nicușor Dan

Scenariul care ne apropie de alegerile anticipate

Băsescu a subliniat că miza majoră este dacă Veștea își va depune mandatul înainte de votul din plen; iar dacă nu o va face, acest lucru ar apropia România de scenariul alegerilor anticipate.

În analiza sa asupra jocurilor politice, fostul șef al statului a apreciat concesia făcută de Ilie Bolojan (care a renunțat la pretenția de a fi premier), mișcare prin care UDMR ar fi fost convins să rămână alături de PNL pentru un viitor cabinet mai „onorabil”.

Totodată, el l-a criticat aspru pe Sorin Grindeanu, acuzându-l că a provocat o criză guvernamentală fără a avea o strategie clară pentru ziua următoare.

Băsescu a reamintit PNL-ului că a ajuns „brelocul” PSD-ului

Pe de altă parte, Traian Băsescu a lansat atacuri dure la adresa PNL, descriind partidul drept o „anexă” și un „breloc” al PSD-ului, reamintind momente din trecut, precum susținerea lui Mircea Geoană în 2009 sau tentativele de suspendare a sa din funcția de președinte.

El a remarcat ironia faptului că partidele care nu aveau nicio propunere clară la consultările de la Cotroceni pretind acum că dețin soluții pentru țară.

Nu în ultimul rând, Băsescu a tras un semnal de alarmă privind prăbușirea politicii externe a României, avertizând că este o „vreme a rechinilor” care ar necesita aducerea în prima linie a unor diplomați experimentați din cadrul MAE.

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