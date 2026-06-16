„Orice zi în care Partidul Naţional Liberal rezistă presiunilor de a-şi abandona propriile decizii este o zi bună pentru democraţie. Nu trebuie să fii liberal ca să înţelegi asta. În ultimele săptămâni, miza nu a fost doar formarea unui guvern. A fost şi capacitatea PNL de a rezista, de a rămâne fidel propriei direcţii şi electoratului său pe care l-a dezamăgit în numeroase rânduri”, a scris Mihai Coteț pe Facebook.

Potrivit acestuia, menținerea poziției adoptate de partid reprezintă un semnal important pentru funcționarea democrației și pentru respectarea deciziilor interne ale formațiunii.

Vicepreședintele Senatului, senatorul PNL Mihai Coteț, a transmis marți un mesaj public în care a salutat decizia conducerii liberale de a nu susține Guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea.

Potrivit acestuia, dialogul politic trebuie continuat, iar toate variantele trebuie analizate în mod transparent. „Toate opţiunile trebuie analizate transparent, inclusiv varianta unui guvern minoritar, în baza unui acord naţional care să asigure stabilitatea ţării. PNL trebuie să rămână un partid liber şi fidel propriilor decizii”, a mai spus secretarul general al PNL.

„PNL îşi ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară. Democraţia înseamnă decizii luate la vedere, împreună cu partidele votate de cetăţeni, nu decizii luate în mod secret”, a continuat Dan Motreanu, secretarul general al PNL. Dan Motreanu a transmis și solicitarea liberalilor către președintele Nicușor Dan de a relua consultările cu partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții politice care să poată obține sprijinul necesar.

Liderul liberal a reiterat faptul că parlamentarii PNL nu vor susține învestirea unui Executiv condus de Adrian Veștea. Totodată, el a avertizat că membrii partidului care vor accepta funcții guvernamentale fără mandat din partea formațiunii riscă excluderea.

„Biroul Politic Naţional al PNL a menţinut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veştea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL. PNL îi solicită lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul, ţinând cont de faptul că nu are sprijinul PNL”, a transmis Dan Motreanu.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a reacționat marți după ce termenul acordat lui Adrian Veștea pentru a-și depune mandatul de premier desemnat a expirat, iar acesta a anunțat că nu intenționează să renunțe la nominalizare. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Motreanu a reafirmat poziția adoptată de conducerea liberală și a cerut din nou retragerea lui Veștea.

10:23 - Acum 2 ore Adrian Veștea a răspuns ultimatumului dat de Ilie Bolojan: „Nu îmi depun mandatul

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, Adrian Veștea, a reacționat ferm marți dimineață, după ce conducerea PNL i-a cerut oficial să renunțe la mandatul pentru formarea noului Executiv. Într-o declarație care adâncește criza politică de la vârful partidului, Veștea a anunțat că nu va ceda presiunilor interne și că își va duce demersul până în Parlament.

Premierul desemnat a transmis un mesaj categoric, subliniind că decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza reprezintă o responsabilitate pe care o va asuma până la capăt, în ciuda riscului de a fi exclus din propriul partid.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic”, a declarat Adrian Veștea.

Acesta s-a arătat optimist în privința votului de încredere din Parlament, deși conducerile partidelor din arcul guvernamental și din opoziție impun propriile condiții în negocieri.

„Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un Executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic. Mergem înainte!”, a adăugat premierul desemnat.

Ce urmează în Parlament: Negocierile pentru o majoritate fragilă

Refuzul lui Adrian Veștea de a se retrage pune PNL într-o poziție extrem de complicată. Conducerea liberală a amenințat deja cu sancțiuni dure și excluderi pentru parlamentarii care vor vota lista de miniștri propusă de premierul desemnat.

În acest moment, calculele matematice din Parlament depind de poziția oficială pe care o vor adopta PSD, USR și UDMR:

Planul lui Veștea: Propune un guvern de uniune națională pro-europeană care să asigure stabilitatea economică în perioada următoare.

Propune un guvern de uniune națională pro-europeană care să asigure stabilitatea economică în perioada următoare. Miza PNL: Partidul încearcă să renegocieze ecuația puterii direct cu Palatul Cotroceni, considerând că formula actuală vulnerabilizează formațiunea în fața electoratului.

Următoarele ore sunt decisive pentru calendarul audierilor miniștrilor în comisiile de specialitate și pentru stabilirea datei în care se va da votul final pentru învestirea noului Cabinet.

PSD va negocia cu premierul desemnat

Reunit luni în format online, Consiliul Politic Național al PSD a decis să îi acorde un mandat președintelui formațiunii, Sorin Grindeanu, pentru a începe negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea. „Numirea lui Veștea e constituțională, dar eu nu am știut de ea”, a declarat Grindeanu.

În cadrul ședinței PSD, liderii social-democrați au reclamat, sub ropot de aplauze, un blocaj instituțional major cauzat de expirarea celor 45 de zile de interimat ale Guvernului, avertizând că țara a rămas fără miniștri – inclusiv la Justiție – și fără ordonanță de abilitare, potrivit unor stenograme scurse către presă.

Pe de altă parte, social-democrații au salutat ironic decizia USR de a nu vota premierul desemnat și au lansat atacuri dure la adresa opoziției de dreapta, afirmând că formațiunea condusă de Dominic Fritz s-a dizolvat simbolic pentru a se strânge, alături de ceilalți contestatari, în jurul noului lider liberal Ilie Bolojan.

USR nu susține Guvernul Veștea

Un alt semnal important a venit de la USR. Partidul condus de Dominic Fritz a decis să nu susțină Guvernul lui Adrian Veștea și a transmis că nu va intra într-o formulă de guvernare alături de PSD. USR a descris varianta Veștea drept „o guvernare Ciucă-Ciolacu cu alt nume” și a anunțat că rămâne consecvent deciziei de a nu mai forma un guvern cu PSD.

Această poziție complică negocierile pentru Adrian Veștea, care are nevoie de voturi în Parlament pentru a transforma desemnarea de la Cotroceni într-un Guvern cu puteri depline.

UDMR așteaptă clarificări

UDMR a transmis că nu a fost consultat înainte de desemnarea lui Adrian Veștea. Liderii formațiunii au discutat situația duminică, dar poziția lor depinde de ce decide PNL, ce program de guvernare va propune Veștea, ce formulă de cabinet va avea și pe ce majoritate parlamentară se bazează.

UDMR urmează ă decidă, astăzi, dacă susține sau nu Guvernul Veștea.

Fără PNL, fără USR și fără o poziție clară a UDMR, noul premier desemnat are o misiune dificilă. Tocmai de aceea ședința liberalilor de la ora 17.00 este primul test real pentru Adrian Veștea.

Duminică dimineață, Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat iar președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

România, în criză politică din 20 aprilie

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac.

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