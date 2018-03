Traian Băsescu, despre dezvăluirile lui Sebastian Ghiță. Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, joi, că insinuarea făcută de Sebastian Ghiţă, potrivit căreia serviciile ştiau ce făcea fratele său, dar nu au îndrăznit să îi spună este „odioasă”, afirmând că personal i-a chemat pe şefii servicilor şi le-a spus că familia Bercea face presiuni.

„Asta a fost odioasă ca insinuare (…) < >. Erau obligate (legal-n.r.). Mai mult decât atât, în 2011, fratele meu a făcut scris la Parchetul General că are presiuni de la familia Bercea, (…) iar eu i-am chemat şefii serviciilor de informaţii: Măi fraţilor, vedeţi că fratele meu are o problemă cu familia Bercea. Din acel moment eu m-am simţit descărcat. (…)”, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, la B1 TV.

Traian Băsescu a dosarul fratelui său a fost „un film” bine regizat.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi, 29 martie, că fostul director al SRI George Maior l-a minţit de trei ori.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi, 29 martie, că s-a întâlnit de foarte multe ori cu deputatul fugar Sebastian Ghiţă, după ce şi-a terminat mandatul, afirmând că a vrut să afle misterul faptului că el a fost cel care a prezentat pozele de la Paris cu Elena Udrea şi Alina Bica.

“M-am întâlnit cu el de foarte multe ori. Eu am vrut să aflu un mister după ce mi-am terminat mandatul. Misterul faptului că el a fost cel care a prezentat pozele de la Paris. Eu am primit un raport şi din raport am spus e în regulă nu e băgat SRI, asta nu înseamnă că am şi crezut, a trebuit să am reacţia instituţională. (…)”, a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu.