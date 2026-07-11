Donald Trump, în vârstă de 80 de ani, a reluat teza precum că ar avea o stare foarte bună de sănătate și ar fi „singurul” președinte american care a făcut un test cognitiv.

„Tocmai am terminat un control medical perfect la Walter Reed, îl fac la fiecare şase luni, şi am solicitat încă un test cognitiv – sunt singurul preşedinte care a făcut asta, de trei ori – şi le-am trecut pe toate cu brio: am răspuns corect la fiecare întrebare”, a scris liderul republican de la Casa Albă pe contul său de Truth Social.

Casa Albă a explicat că Donald Trump, care a împlinit 80 de ani pe 14 iunie, s-a referit de fapt la controlul medical pe care l-a efectuat la sfârșitul lunii mai. Președintele american s-a declarat atunci „perfect sănătos”.

Noul comentariu al lui Trump pe tema stării sale de sănătate este considerat o reacție la adresa jurnaliștilor Jonathan Swan și Maggie Haberman, care au publicat recent o carte despre revenirea miliardarului newyorkez la putere.

Cartea lui Haberman şi Swan, intitulată „Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump”, prezintă îngrijorările unor consilieri de la Casa Albă cu privire la vârsta înaintată, rezistenţa şi starea fizică a lui Trump.

La ⁠80 de ani, Donald Trump este cea mai în vârstă persoană care a candidat la funcţia de preşedinte al Statelor Unite. Întrebările privind starea de sănătate şi ​capacitatea mintală a liderilor în vârstă au devenit o ​temă recurentă ⁠la Washington, după ce îngrijorările legate de abilităţile cognitive ale fostului preşedinte Joe Biden l-au determinat, în cele din urmă, să-şi încheie campania de realegere din 2024.

Trump s-a lăudat frecvent cu presupuse performanţe la testele cognitive, pretinzând că le-a susţinut de mai multe ori şi a obţinut scoruri perfecte. Cu toate acestea, președintele american a numit acum câteva zile Japonia drept o „republică islamică” spre care a lansat „111 rachete” și a făcut de mai multe ori gafa precum că Iranul și Qatarul ar avea graniță terestră comună.

Trump este criticat mai ales pentru faptul că își pierde repede răbdarea, în timp ce retorica sa este plină de erori logice. Susținătorii săi înfocați consideră aceste erori logice drept intenționate și parte a unei strategii.

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