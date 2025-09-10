Von der Leyen a condamnat invazia Rusiei în Ucraina și a avertizat asupra folosirii dependențelor ca arme. Ea a evidențiat necesitatea ca UE să devină mai puternică pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor.

Ursula von der Leyen: Europa trebuie să lupte

„Ei simt cum se schimbă terenul sub picioarele lor. Simt că lucrurile devin din ce în ce mai dificile… Pur şi simplu nu putem aştepta să treacă această furtună”, a declarat președinta Comisiei.

Ursula Von der Leyen a subliniat urgența situației, afirmând că „în acest moment se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială. Deci, da, Europa trebuie să lupte”.

Ea a insistat asupra importanței ca Europa să-și asigure propria apărare și securitate.

Aceste declarații se aliniază cu avertismentele recente ale altor lideri europeni, precum Giorgia Meloni și Emmanuel Macron, care au subliniat necesitatea curajului Europei pentru a rămâne relevantă pe scena mondială.

Ursula von der Leyen, despre situația copiilor ucraineni

În discursul său, Ursula von der Leyen a abordat și situația copiilor ucraineni deportați de Rusia. Ea a menționat cazul lui Sașa, un copil repatriat datorită eforturilor internaționale și ale familiei sale.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO

„Fiecare copil ucrainean trebuie să fie adus acasă”, a declarat președinta Comisiei, anunțând organizarea unui summit internațional pentru rezolvarea cazurilor de răpire pentru care Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare împotriva lui Vladimir Putin.

Declarațiile lui von der Leyen subliniază necesitatea unei Europe unite și puternice în fața provocărilor geopolitice actuale, precum și importanța protejării drepturilor copiilor în contextul conflictului din Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE