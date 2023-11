Trei ani de la primul incendiu dintr-un spital suport COVID. Secția ATI în care au ars nouă pacienți a rămas la fel, iar ancheta nu a fost finalizată

În Piatra Neamț, după 3 ani, secția ATI arată la fel ca după incendiu. Sigiliul pus de către anchetatori pe ușă a fost ridicat la sfârșitul lunii trecute. Lângă spital, într-un container, sunt depozitate saltelele arse și alte obiecte din saloanele distruse de flăcări.

Container cu probe din curtea spitalului

Urmele de fum sunt încă vizibile pe zidurile spitalului. Sticla geamurilor a fost însă înlocuită cu bucăți de placaj. Fără acest detaliu, impresia ar fi că timpul a fost suspendat la etajul 2.

Sticla geamurilor secției ATI a fost înlocuită cu bucăți de placaj

„Sursa incendiului ar fi o lumânare tip candelă”

În seara zilei de 14 noiembrie 2020, focul a cuprins secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț. „În urma incendiului, zece pacienți care se aflau în stare critică și primeau îngrijiri în secția ATI și-au pierdut viața. Este vorba de șapte bărbați și trei femei cu vârsta cuprinsă între 67 și 86 de ani”, anunța public conducerea spitalului.

Recomandări PRIMELE IMAGINI CU IOHANNIS ÎN AFRICA. „Ai venit cu ploaie!”, i-a spus șeful statului kenyan lui Iohannis. Președintele României i-a răspuns cu o vorbă din bătrâni

Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț a luat foc în seara zilei de 14 noiembrie 2020

Dar după un an, Parchetul General, care a preluat ancheta, preciza că incendiul „a avut ca urmări moartea a 9 pacienți”, iar o asistentă și un medic au fost răniți. Dr. Cătălin Denciu a suferit arsuri de gradul III pe 40% din suprafața corpului și a fost tratat în străinătate. El e în continuare medic ATI la SJU Piatra Neamț, dar se află în concediu medical prelungit.

Parchetul General anunța, în octombrie 2021, că șase foști manageri interimari ai spitalului, două asistente, șeful secției ATI, și un medic, toți având calitatea de suspecți în dosar, sunt acuzați de ucidere din culpă, de vătămare corporală din culpă și de distrugere din culpă în formă calificată, iar un medic de la ATI – de favorizarea făptuitorului.

Procurorii precizau atunci că o „lumânare tip candelă ar fi constituit sursă de inițiere a focului”. Ipoteza a fost confirmată de ultima expertiză tehnică depusă la dosar, în iunie anul acesta.

Recomandări SONDAJ Părerea dvs. contează pentru noi! Ajutați-ne să îmbunătățim experiența de pe Libertatea.ro

Pană acum, Parchetul General nu a anunțat că ancheta s-ar fi terminat. Libertatea a solicitat procurorilor să comunice în ce stadiu sunt cercetările dar, până la data publicării articolului, nu am primit niciun răspuns.

Când se va redeschide Secția ATI

În secția care a ars se aflau două saloane a câte opt paturi și un salon mic, cu șase paturi. „Plus două izolatoare. Inițial, a fost închisă toată secția, apoi s-a dat drumul la o parte, apoi s-a revenit și s-a sigiliat iar, la cererea Parchetului General. Urmează ca secția să fie reconfigurată, cu bani de la Consiliul Județean Neamț. Nu știm când vor începe lucrările de renovare, probabil că în viitorul cel mai apropiat”, a declarat, pentru Libertatea, doctorul Felician Dulhai, directorul medical interimar al SJU Piatra Neamț.

Libertatea a solicitat CJ Neamț să precizeze ce sume au fost alocate pentru renovarea și când ar trebuie să se finalizeze lucrările. Până la data publicării articolului, nu primit niciun răspuns.

Potrivit surselor Libertatea, Consiliul ia în calcul ca proiectul de renovare să fie derulat printr-un ONG.

În acest moment, Terapia Intensivă de la SJU Piatra Neamț funcționează într-un spital modular, inaugurat în iulie 2021, de Asociația Dăruiește Viață. Sursa finanțării: donații și sponsorizări.

Sectia ATI funcționează în spitalul modular construit de de Asociația Dăruiește Viață

„Nu a aprins nimeni nimic pe secție”

La Piatra Neamț, și restul spitalului arată ca și când ar fi trecut printr-o calamitate. Pe holuri, fire electrice atârnă chiar în dreptul secretariatului. Caloriferele, pereții, dulapurile cadrelor medicale sunt jupuite și nevopsite de decenii. Senzația e de insalubru și uzat.

„Totuși, noi ne făceam treaba, în pandemie. Noi chiar nu eram în pat, în fotolii, să ne uităm la televizor”, ne-a declarat, sub protecția anonimatului, un angajat al SJU Neamț. „După incendiu, au fost audieri peste audieri. Ipoteza că s-a aprins o candelă este, după părerea mea, falsă. Candela exista în secție, dar de ani de zile, de pe timpuri, dinainte de Covid, când se aprindea la cererea rudelor. Că suntem popor creștin și te întrebau: dar i-ați aprins o lumânare?”.

În perioada pandemiei, continuă cadrul medical, „se știa foarte bine că se lucrează cu cantități mari de oxigen, boala era necunoscută, tratament, nu. Și era logic să nu umblăm cu foc deschis. Nu a aprins nimeni nimic pe secție. Posibil să fi fost un defect la injectomat. La problema combinezoanelor, care scoteau un roi de scântei, când le trăgeai de pe tine, nu s-a gândit nimeni”.

Angajatul SJU Piatra Neamț e revoltat că „acum sunt cadrele medicale urmărite penal, inclusiv doi medici ATI-iști. Sunt anchetați pentru o candelă care nu s-a aprins. Asistentele urmărite au cheltuit cu avocații cât costă casa lor. Care e vina lor, că lucrau în spital, că erau în mijlocul bolnavilor? O să dureze ancheta asta! Pentru că avocații inculpaților sunt gata să meargă până la CEDO”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„I-au îngrămădit și s-a întâmplat necazul”

Tatiana Gavril a fost una dintre victimele incendiului. Pe același etaj 2 cu ATI-ul care a ars funcționează Secția de Chirurgie, unde lucrează ca asistentă fiica ei, Felicia. „În fiecare zi când merge la serviciu, sora mea vede locul unde a murit mama”, spune Mihai Gavril, fiul Tatianei Gavril.

Mama lui avea 67 de ani și lucrase ca arhivar la CJ Neamț. Soțul ei, Mihai, a fost șef la Biroul Administrativ și Protocol, la aceeași instituție. Soții Gavril au avut împreună șase copii. Dar, pe lângă aceștia, au crescut, într-o casă de tip familial, Casa Ray, din Dobreni, Neamț, zeci de alți copii, orfani sau abandonați.

După incendiu, asociația familiei Gavril a ridicat un al doilea centru: Casa Tatiana. „În memoria mamei și ca să ne conformăm regulilor, o casă e pentru băieți și una pentru fete”, explică fiul.

Ca neoprotestanți, adaugă Mihai Gavril, „noi nu avem ritualul luminii. Nu aprindem lumânări. Biblia pe care mama o ținea lângă ea în salon a scăpat neatinsă”.

Fiul Tatianei e de părere că mutarea bolnavilor de la etajul 3 la etajul 2 al spitalului nu numai că le-a agravat starea acestora, dar a și condus, prin supraaglomerarea salonului, la tragedie.

„Mama era în acea zi în stare extraordinar de bună. Fusese stabilizată de sora mea. Apoi a fost mutată de la etajul 3 la ATI. Și ea, și alți pacienți. Au fost mutați ca să vină domnul Tătaru (n.red. – Nelu Tătaru, ministrul Sănătății în noiembrie 2020) și să numere niște paturi în plus la ATI: în loc de șase paturi, erau acum opt. I-au îngrămădit și s-a întâmplat necazul”.

Tatiana Gavril

„Am cerut să fie audiat Nelu Tătaru”

Și Sorin Cazan, socrul lui Mihai Militaru, decedat în incendiu, reclamă efectul nefast al mutării bolnavilor. „Socrul meu a murit în ușa secției ATI. Ușa se blocase din cauza focului și nu se mai putea deschide. Îl transferaseră acolo, de la etajul 3, în aceeași zi. Nu era în stare gravă. Un munte de om, fără alte probleme de sănătate. Eu mă externasem la 14.30 și vorbisem să-l mute pe el în rezerva mea”, spune Cazan, consilier local din partea PMP.

„Să ne întrebăm cum de ministrul a ajuns atât de repede, într-o oră, la Piatra Neamț. Cred că era pe drum când s-a întâmplat incendiul, venea să i se prezinte numărul de paturi”, susține Mihai Gavril. El spune ca vrea sa afle adevarul și e nemulțumit că „lungesc ancheta de 3 ani, fără să dea explicaţii. Noi aşteptăm să se termine”

Fratele luii, Ovidiu Gavril, consilier județean din partea Pro România, spune că la începutul lui 2021, familia Gavril a cerut „la IPJ Neamț să fie audiat Nelu Tătaru. Să fie întrebat dacă venea în acea zi la Spitalul Județean Piatra Neamț, cu sau fără incendiu”.

Nelu Tătaru. Foto: Agerpres

Cât despre investițiile CJ Neamț în modernizarea spitalului, consilierul Pro România afirmă că „au fost alocați bani și anul acesta, și anul trecut, pentru secțiile Interne și Chirurgie. Dar banii s-au întors înapoi, pentru că spitalul nu i-a cheltuit”.

Gunoaie și un cimitir fără poartă

Soțul Tatianei, Mihai, se duce zilnic la mormântul soției sale. În ultimii trei ani, a supraviețuit infectării cu Covid-19, dar vederea i-a slăbit și sănătatea i s-a șubrezit. De asociația Casa Ray se ocupă acum mezinul familiei, Matei.

Amintindu-și de mama lor dispărută, Ovidiu și Mihai au lacrimi în ochi. „De la părinții noștri am învățat dragostea și bunătatea. Mi-o amintesc pe mama cum, după serviciu, gătea oala de ciorbă, o punea în mașină și se ducea s-o împartă la bătrâni, familii cu copii și nevoiași. Teama ei cea mare era să nu-l supere pe Dumnezeu. Să facă tot ce îi stă în puteri pentru ceilalți. Așa ne-au crescut, cu dragoste, ne-au arătat valorile în care cred, dar ne-au lăsat să ne alegem religia. Copiii crescuți de ei au ajuns toți bine. Au fost dați înapoi societății, ca oameni puternici și educați. În sistemul de stat nu ar fi avut mari șanse. Acei copii au la rândul lor familii și cariere, unii s-au stabilit în străinătate”, spune Mihai.

El și frații lui au o mare supărare. „Sunt trist că, deși am funcția pe care o am, n-am reușit să conving autoritățile locale din Piatra Neamț să pună o poartă la cimitirul unde este înmormântată mama”, mărturisește Ovidiu Gavril „E acolo un drum de servitute, plin de gunoaie și gherete abandonate, unde dorm oamenii străzii. Iar cimitirul, alocat sectelor neoprotestante, nu are poartă. Pare al nimănui. Ar fi un minim semn de respect pentru memoria mamei să fie îndreptat acest lucru. Orice mamă merită măcar o poartă la cimitir”.