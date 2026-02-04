Au fost prinși chiar în timp ce produceau țigări

Ancheta a fost coordonată de Parchetul European și vizează o afacere ilegală estimată la peste 120 de milioane de euro pe an. În momentul descinderii, anchetatorii i-au găsit pe cei trei moldoveni în interiorul halei, în plin proces de producție. Aceștia sunt cercetați pentru deținere de tutun de contrabandă și folosirea unor mărci comerciale contrafăcute.

Autoritățile au confiscat 5,5 tone de țigări deja produse, 16 tone de tutun, 14 paleți cu precursori și materiale de ambalare, pachete inscripționate cu siglele Marlboro Red, Marlboro Gold și LM și un camion folosit pentru transportul mărfii.

Fabrica funcționa ca o uzină industrială

Potrivit anchetatorilor, unitatea clandestină era organizată exact ca o fabrică legală. Dispunea de utilaje pentru tăierea și prelucrarea tutunului, rularea țigaretelor și ambalarea automată a pachetelor. Producția se desfășura continuu, iar capacitatea estimată era de aproximativ două milioane de țigări pe zi. Marfa era livrată apoi către rețelele de distribuție de pe piața neagră din nordul Italiei.

Pentru a evita depistarea, rețeaua folosea tehnici specifice criminalității organizate. Vehiculele de transport erau dotate cu dispozitive de bruiaj care blocau semnalele GSM și GPS.

350.000 de euro profit pe zi, 120 de milioane pe an

Sumele obținute erau uriașe. Ancheta arată că profitul zilnic al rețelei ajungea la aproximativ 350.000 de euro. Într-un an, cifra de afaceri putea depăși 120 de milioane de euro.

Prejudiciul adus bugetului statului italian și Uniunii Europene este estimat la circa 80 de milioane de euro, bani proveniți din accize și TVA neplătite. Doar cantitatea de țigări confiscată în această operațiune ar fi generat o pierdere fiscală de aproximativ 1,3 milioane de euro, dacă ajungea pe piață.

În plus, anchetatorii au descoperit detectoare de frecvență, folosite pentru a identifica eventuale sisteme de urmărire montate de poliție. Autoritățile italiene descriu fabrica din Vigonza drept un nod major al contrabandei cu țigări din nordul Italiei.