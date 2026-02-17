Șefa poliției din Pawtucket, Tina Goncalves, a declarat că o intervenție rapidă a contribuit la încheierea violențelor, iar atacatorul, care se afla la arenă pentru a urmări meciul unui membru al familiei, a murit în urma unei răni autoprovocate cu arma, potrivit AP. Ancheta este în desfășurare.

„Se pare că a fost un incident țintit, posibil o dispută familială”, a declarat ea.

Atacatorul a fost identificat ca fiind Robert Dorgan, despre care șefa poliției a spus că era un transgender, cunoscut și sub numele de Roberta Esposito, născut în 1969.

Într-o conferință de presă organizată în urma atacului, Tina Goncalves a declarat presei că atacatorul s-a sinucis. Șefa poliției a declarat că departamentul său a primit un apel chiar înainte de ora locală 14.30, pe 16 februarie, cu privire la un atacator în zonă.

🚨 BREAKING — ITS OFFICIAL: Rhode Island officials have CONFIRMED the hockey shooter was a “transgender” man named Robert Dorgan



Robert had recently started going by “Roberta”



Leftists who encourage this trans BS have BLOOD ON THEIR HANDS! pic.twitter.com/eZYswkzADY — Nick Sortor (@nicksortor) February 17, 2026

Ea a mai adăugat că forțele de ordine au găsit două persoane, dintre care una era suspectul, decedate în arenă. A treia persoană a murit în urma rănilor suferite în timp ce se afla la spital, a mai spus aceasta.

Șefa poliției a spus că anchetatorii încearcă să reconstituie ceea ce s-a întâmplat şi au vorbit cu zeci de martori care se aflau în interiorul Dennis M. Lynch Arena din Pawtucket, la câţiva kilometri de Providence. De asemenea, au fost analizate înregistrările video ale meciului de hochei.

Imaginile neconfirmate care circulă pe reţelele de socializare arată jucătorii aruncându-se la pământ pentru a se adăposti şi fanii fugind de la locurile lor după ce s-au auzit zgomote puternice.

Împuşcăturile de luni au avut loc la aproape două luni după ce Rhode Island a fost zguduit de o tragedie provocată de violenţa armelor la Universitatea Brown, unde un bărbat înarmat a ucis doi studenţi şi a rănit alţi nouă. Acel trăgător a împușcat atunci mortal şi un profesor de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE