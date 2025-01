Membrii CNA au luat decizia de a retrage licența celor trei posturi TV din cauza amenzilor care nu au fost plătite și care erau mai vechi de șase luni. Același lucru s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani și cu postul OTV, care era deținut de Dan Diaconescu.

Au pățit la fel ca OTV

Potrivit jurnaliștilor de la Pagina de Media, departamentul juridic al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) a prezentat o listă cu cinci posturi de televiziune a căror licență să fie retrasă, Global News, Melos TV, Inedit TV, Profi24 și Linkpress TV, însă doar trei dintre acestea au fost închise.

„Suntem în situația de a aplica legea. Nu este dorința noastră, cel puțin a mea în mod sigur, nu mi-am propus să ridicăm licențe, dar respectarea licenței audiovizuale se face și prin asumarea obligațiilor stabilite de lege și pe care și le-au asumat atunci când au obținut licența. Deci, în consecință, pentru cei care cu rea voință nu și-au achitat amenzile luate şi nici nu le-au contestat, sunt de acord cu retragerea licenței. Au avut timp, au avut posibilități legale, înseamnă că nu au fost interesați”, a spus pentru sursa citată Georgică Severin, membru CNA.

Cele trei televiziuni care au fost închise de CNA sunt Global News, care avea șase amenzi neplătite în valoare de 80.000 de lei, Linkpress TV, cu amenzi de 20.000 de lei, și Melos TV, cu două amenzi de 50.000 de lei.

Un post TV a încercat să plătească amenzile

Sursa citată mai notează că un reprezentat al postului Linkpress TV i-a rugat pe membrii CNA să nu retragă licența televiziunii, deoarece urmează să plătească amenzile. Cerința lui nu a fost însă acceptată.

„Nu s-au putut plăti amenzile pentru că le-am tot lăsat. Nu am făcut nici contestație ca să câștigăm timp, le-am tot lăsat cu gândul că le vom plăti, dar am investit în trei studiouri: unul în București, unul în Bușteni și unul în Oradea. Și tot timpul am amânat plata. Am vrea să vedem dacă mai avem vreo șansă să le plătim acum, astăzi, cu acordul dumneavoastră, ca să nu rămânem fără licență”, a spus, potrivit Pagina de Media, reprezentantul televiziunii.

