Cei trei tineri din Timișoara au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce inițial au fost reținuți de polițiști. Incidentul a avut loc pe 18 august, pe strada Gheorghe Lazăr din Timișoara.

Potrivit News.ro, poliția a fost sesizată că „trei persoane necunoscute au lovit cu pumnii şi picioarele un bărbat în vârsta de 45 de ani în faţa unui cazinou”. În urma investigațiilor, agresorii au fost identificați rapid.

Cei trei suspecți, cu vârste de 18, 19 și 20 de ani, sunt locuitori ai Timișoarei. Miercuri, ei au fost prezentați în fața magistraților, care au decis arestarea lor preventivă pentru o lună.

Victima agresiunii a necesitat îngrijiri medicale. Bărbatul de 45 de ani a fost transportat la spital, unde medicii au stabilit că are nevoie de 45 de zile de tratament.

Autoritățile continuă investigațiile pentru clarificarea circumstanțelor exacte ale incidentului și motivele din spatele acestui act de violență.

În luna martie, doi polițiști din Timișoara au fost acuzați că au snopit în bătaie un tânăr după o glumă făcută de acesta către un prieten.