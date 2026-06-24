Pas înainte pentru trenurile metropolitane din București și Iași: Ministerul Transporturilor a avizat cele două proiecte

Anunțul a fost făcut de secretarul de sta Horațiu Cosma, care a subliniat că aceste investiții majore vor funcționa ca o alternativă rapidă, modernă și ecologică la traficul rutier sufocant din jurul celor două mari orașe.

Proiectul București – Ilfov

Traseul metropolitan din zona capitalei va beneficia de o modernizare radicală a infrastructurii și de material rulant nou:

Achiziția a 5 trenuri electrice de ultimă generație.

Electrificarea și reabilitarea liniilor de cale ferată.

Modernizarea a 10 stații existente și crearea a 2 puncte noi de oprire (Chitila 2 și Buciumeni).

Construirea unui pasaj rutier denivelat în zona Scroviștea, plus 5 pasaje pietonale subterane și 5 pasarele.

Amenajarea de facilități de tip Park & Ride pentru a permite șoferilor să își lase mașinile în siguranță și să continue călătoria cu trenul.

Traseul metropolitan din zona București – Ilfov

Proiectul Iași

Investițiile din Iași vizează reînnoirea unor sectoare feroviare esențiale (Nicolina – Bârnova, Ciurea și Podu Iloaiei – Iași) și adaptarea lor la standardele moderne:

Înființarea a 16 stații noi și modernizarea a 7 stații existente.

Construirea a 3 pasaje rutiere și 4 pasaje pietonale, alături de modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată.

Electrificarea liniei pe segmentul Socola – Holboca și instalarea unor sisteme noi de semnalizare feroviară.

Peroane moderne și complet accesibile pentru toate categoriile de călători.

Traseul metropolitan din zona Iași

O nouă paradigmă în mobilitatea din România

„Aceste proiecte nu înseamnă doar investiţii în calea ferată, ci o schimbare de paradigmă în mobilitatea urbană şi metropolitană. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a ajunge rapid, sigur şi confortabil la locul de muncă, la şcoală sau în centrul oraşului, fără să piardă ore în trafic”, a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat în MTI

Noile rețele metropolitane aprobate pentru București și Iași urmează modelelor similare deja demarate la Brașov și Târgu Mureș.

Conform oficialilor din transporturi, aceasta reprezintă singura direcție viabilă de dezvoltare pentru marile centre urbane europene, scopul final fiind alinierea României la standardele internaționale de transport public eficient și conectat la nevoile reale ale comunităților.

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