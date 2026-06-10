Decizia a fost luată la solicitarea CNCF CFR SA, care a redeschis circulația pe secția Hm Costinești – Mangalia pe toată distanța.

„Urmare a comunicării primite de la managerul infrastructurii feroviare, CNCF CFR SA (…), trenurile de călători nu vor avea oprire în stația Costinești Tabără. Menționăm că trenurile de călători vor opri în stația Costinești”, a transmis compania de transport feroviar.

Românii care și-au luat bilete pentru Costinești Tabără vor folosi în schimb stația Costinești.

Cei care renunță la călătorie pot solicita rambursarea contravalorii biletelor neutilizate, integral sau parțial, conform regulamentului în vigoare.

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