Zilnic la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca vin pentru asistență medicală și câte 600 de pacienți, iar în aceste condiții conducerea Institutului Oncologic din Cluj-Napoca încearcă să realoce spațiile disponibile pentru a-i trata pe toți pacienții.

„Am decis mutarea părții de triaj epidemiologic din containerele și corturile din fața spitalului, în amfiteatrele din spatele institutului, spații care, sigur, sunt dedicate activității didactice, dar la care, prin înțelegere cu universitatea, am renunțat și am identificat soluții pentru ca, în primul rând, pacienții noștri să primeze. Am mărit capacitatea de tratament în spitalul de zi pentru chimioterapie, având în vedere creștere adresabilității pacienților către spital și acest lucru l-am făcut prin prelungirea programului de lucru, care se va desfășura în două ture, măsură care are ca și scop și evitarea aglomerației din spitalul de zi. Nu în ultimul rând, se fac eforturi la nivelul conducerii prin accelerarea procesului de externalizare a spațiului destinat spălătoriei și extinderea în acest spațiu și a spitalului de zi pentru chimioterapie”, a declarat managerul institutului oncologic clujean, Cătălin Vlad pentru RFI.

Ordinul Ministerului Sănătății care prevede suspendarea pentru 30 de zile a intervențiilor chirurgicale care nu sunt urgențe nu poate fi aplicat la Institutul Oncologic din Cluj. Fiecare caz de acolo reprezintă o urgență medicală.

