Regele și regina l-au convins „aproape fără să ceară”

„În onoarea Regelui și a Reginei Regatului Unit, care tocmai au părăsit Casa Albă și se îndreaptă spre minunata lor țară, voi elimina tarifele și restricțiile asupra whiskey-ului, facilităm colaborarea Scoției cu statul Kentucky în privința whiskey-ului și a bourbonului, două industrii extrem de importante atât pentru Scoția, cât și pentru Kentucky”, a anunțat Trump pe rețeaua Truth Social.

Relația dintre SUA și Regatul Unit pare să fi primit un nou impuls prin acest gest simbolic, dar cu implicații financiare enorme. Pentru Scoția, eliminarea tarifelor înseamnă o gură de oxigen pentru exporturile de Scotch, în timp ce pentru Kentucky, deschiderea piețelor externe fără taxe suplimentare reprezintă o oportunitate istorică de creștere.

Trump nu a ezitat să evidențieze chimia personală cu monarhul britanic, sugerând că intervenția regelui Charles a fost decisivă. Mai mult, liderul amercian susține că Regele și Regina l-au convins „aproape fără să ceară”.

Un comerț „formidabil”

Un punct cheie al acestui acord este comerțul cu butoaie de lemn. Tradiția cere ca whiskey-ul scoțian să fie adesea maturat în butoaie care au găzduit anterior bourbon american, creând o simbioză economică între cele două maluri ale Atlanticului.

„Oamenii și-au dorit asta de mult timp”, a adăugat Trump, punctând faptul că barierele comerciale anterioare au afectat fluxul natural al acestei industrii legendare.

„Oamenii și-au dorit să fac acest lucru de mult timp, având în vedere că a existat un comerț inter-țări formidabil, în special în ceea ce privește butoaiele de lemn folosite. Regele și regina m-au convins să fac ceva ce nimeni altcineva nu a reușit să facă, aproape fără ca măcar să ceară! O onoare minunată să îi avem pe amândoi în S.U.A. Președintele DONALD J. TRUMP”, a punctat peședintele SUA.

Schimbul de ironii dintre regele Charles și Donald Trump

Donald Trump și regele Charles al III-lea au schimbat glume și au celebrat legătura istorică dintre SUA și Regatul Unit la dineul de stat organizat la Casa Albă, marți, în cadrul vizitei oficiale a monarhului britanic în Statele Unite, relatează BBC. Pe parcursul serii, regele Charles al III-lea a făcut referiri ironice la criza din Orientul Mijlociu, la imaginea unui Winston Churchill dezbrăcat în Casa Albă și la modificările aduse de Trump reședinței prezidențiale.

Într-un moment de umor, Regele a declarat: „Dacă nu ar fi fost noi, ați fi vorbit franceză”, aluzie la luptele dintre Marea Britanie și Franța pentru controlul Americii de Nord în secolul al XVIII-lea.

Regele Charles și Camilla au început vizita în SUA în data de 27 aprilie și au fost așteptați la Casa Albă de Donald și Melania Trump. În programul complet al întâlnirii cu Donald Trump, Regele Charles a mai avut și un ceai privat cu președintele SUA.








