Regele și regina l-au convins „aproape fără să ceară”

„În onoarea Regelui și a Reginei Regatului Unit, care tocmai au părăsit Casa Albă și se îndreaptă spre minunata lor țară, voi elimina tarifele și restricțiile asupra whiskey-ului, facilităm colaborarea Scoției cu statul Kentucky în privința whiskey-ului și a bourbonului, două industrii extrem de importante atât pentru Scoția, cât și pentru Kentucky”, a anunțat Trump pe rețeaua Truth Social.

Relația dintre SUA și Regatul Unit pare să fi primit un nou impuls prin acest gest simbolic, dar cu implicații financiare enorme. Pentru Scoția, eliminarea tarifelor înseamnă o gură de oxigen pentru exporturile de Scotch, în timp ce pentru Kentucky, deschiderea piețelor externe fără taxe suplimentare reprezintă o oportunitate istorică de creștere.

Trump nu a ezitat să evidențieze chimia personală cu monarhul britanic, sugerând că intervenția regelui Charles a fost decisivă. Mai mult, liderul amercian susține că Regele și Regina l-au convins „aproape fără să ceară”.

Un comerț „formidabil”

Un punct cheie al acestui acord este comerțul cu butoaie de lemn. Tradiția cere ca whiskey-ul scoțian să fie adesea maturat în butoaie care au găzduit anterior bourbon american, creând o simbioză economică între cele două maluri ale Atlanticului.

„Oamenii și-au dorit asta de mult timp”, a adăugat Trump, punctând faptul că barierele comerciale anterioare au afectat fluxul natural al acestei industrii legendare.

„Oamenii și-au dorit să fac acest lucru de mult timp, având în vedere că a existat un comerț inter-țări formidabil, în special în ceea ce privește butoaiele de lemn folosite. Regele și regina m-au convins să fac ceva ce nimeni altcineva nu a reușit să facă, aproape fără ca măcar să ceară! O onoare minunată să îi avem pe amândoi în S.U.A. Președintele DONALD J. TRUMP”, a punctat peședintele SUA.

Schimbul de ironii dintre regele Charles și Donald Trump

Donald Trump și regele Charles al III-lea au schimbat glume și ironii la cina de stat de la Washington, organizată în data de 28 aprilie 2026, celebrând relațiile istorice dintre SUA și Marea Britanie. Evenimentul organizat la Casa Albă marcat 250 de ani de independență americană.

Donald Trump și regele Charles al III-lea au schimbat glume și au celebrat legătura istorică dintre SUA și Regatul Unit la dineul de stat organizat la Casa Albă, marți, în cadrul vizitei oficiale a monarhului britanic în Statele Unite, relatează BBC. Pe parcursul serii, regele Charles al III-lea a făcut referiri ironice la criza din Orientul Mijlociu, la imaginea unui Winston Churchill dezbrăcat în Casa Albă și la modificările aduse de Trump reședinței prezidențiale.

Într-un moment de umor, Regele a declarat: „Dacă nu ar fi fost noi, ați fi vorbit franceză”, aluzie la luptele dintre Marea Britanie și Franța pentru controlul Americii de Nord în secolul al XVIII-lea.

Regele Charles și Camilla au început vizita în SUA în data de 27 aprilie și au fost așteptați la Casa Albă de Donald și Melania Trump. În programul complet al întâlnirii cu Donald Trump, Regele Charles a mai avut și un ceai privat cu președintele SUA.



Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Unica.ro
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
GSP.RO
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Avantaje.ro
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Știri România 23:23
Ministerul de Externe declasifică 5000 de dosare despre mineriadă, alegerile din 1990 și corespondența cu URSS: „Au fost ținute departe de public”
Știri România 23:01
Cum și-a păstrat Andrew Tate permisul deși a condus cu 196 km/h în localitate. Cazul a ajuns la CCR
Adevarul.ro
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Fanatik.ro
Despărțire neașteptată în lumea tenisului! Un cunoscut sportiv a pus capăt relației, după 6 ani
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Stiri Mondene 17:24
Cum își ocupă Ilinca Vandici timpul liber. Vedeta a dezvăluit ce plan are pentru 1 mai 2026: „Fiecare sărbătorește cum dorește”
Stiri Mondene 16:45
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
ObservatorNews.ro
Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
GSP.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Mediafax.ro
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Mediafax.ro
„Strâmtoarea lui Trump”. Președintele SUA publică o hartă în care a schimbat numele Strâmtorii Ormuz
KanalD.ro
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani

Politică 21:35
Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Politică 21:07
Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „A întins o capcană de tipul «după mine, potopul»”
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Fanatik.ro
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea