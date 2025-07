Brandul Trump vine în inima Capitalei

Anunțul a apărut pe pagina oficială a organizației, condusă de Eric Trump, fiul președintelui american și vicepreședinte executiv al companiei. Acesta a transmis că noul proiect va fi un simbol al luxului și va aduce standardele brandului Trump în inima Europei de Est.

The Trump train is coming to Eastern Europe🇷🇴



We are thrilled to collaborate with SDC Imobiliare to officially announce Trump Tower Bucharest — marking the Trump brands debut in Romania!



Set in the heart of the capital, this luxury residential project will redefine upscale… pic.twitter.com/t3jyXsDEtr — The Trump Organization (@Trump) July 11, 2025

„Trenul Trump vine în Europa de Est. Suntem încântați să colaborăm cu SDC Imobiliare pentru a anunța oficial Trump Tower București – marcând debutul brandului Trump în România! Situat în inima Capitalei, acest proiect rezidențial de lux va redefini viața de lux într-una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere din Europa”, se arată în postarea pe platforma X.

Când începe construcția și cât vor costa apartamentele

Lansarea brandului și proiectului „Trump Tower Bucharest” a fost anunţată oficial pe 11 iulie 2025, de Trump Organization și SDC Imobiliare, și, potrivit G4Media, se estimează că lucrările urmează să înceapă la sfârșitul lunii august.

Turnul va fi „un nou reper al pieței imobiliare de lux din Europa” și va oferi apartamente premium și facilități exclusiviste, specifice stilului Trump.

Colaborare strategică între România și SUA

Ștefan Berciu, CEO-ul companiei SDC Imobiliare, spune că acest parteneriat marchează o schimbare majoră pentru piața românească:

„Colaborarea noastră cu The Trump Organization este o dovadă a încrederii și a viziunii comune asupra viitorului pieței imobiliare din România. Vom aduce pentru prima dată în România standardele internaționale ale brandului Trump”, a spus Berciu.

Cine este Ștefan Berciu, partenerul român

Ștefan Berciu, omul din spatele SDC Imobiliare, a fost anterior implicat în proiectul Transilvania Smart City din Cluj-Napoca, promovat public de Elena Udrea, scrie publicația Economedia. Deși Berciu a negat orice legătură cu fostul ministru, proiectul a ajuns în atenția DNA. Firma Realtopfarma, asociată cu acest proiect, a intrat în faliment în 2024, potrivit Actual de Cluj.

În iunie 2025, Larry Glick, vicepreședinte executiv al Trump Organization, a vizitat România pentru a semna parteneriate cu Berciu. L-a însoțit Daniel Constantin, românul care conduce Trump International Hotel & Tower Chicago.

Ce înseamnă „Trump Tower Bucharest” și unde se va construi

Proiectul urmează să fie construit în centrul Bucureștiului, într-o zonă considerată de dezvoltatori drept „cu potențial de simbol internațional”.

Trump Tower Bucharest este primul proiect marca Trump în Europa de Est. Face parte dintr-un plan global de extindere care include proiecte hoteliere și terenuri de golf în peste 20 de locații, de la Miami la Scoția. Turnul va cuprinde:

Apartamente rezidențiale premium

Spații comune de tip lounge, wellness, spa

Servicii de concierge și securitate 24/7

Parcare subterană automatizată

Brandul Trump în Europa și în lume

Trump Organization este deja activă în peste 20 de locații la nivel global, cu proiecte imobiliare de lux, terenuri de golf și resorturi. Cele mai cunoscute sunt Trump Turnberry, în Scoția, și Trump National Doral, în Miami.

În Europa de Est, România este prima țară în care Trump Organization lansează un astfel de proiect rezidențial. Potrivit comunicatului oficial, planurile includ și alte orașe din România în care brandul ar putea fi extins în anii următori.

O nouă față pentru București

Proiectul vine într-un moment în care Capitala încearcă să atragă investiții internaționale și să își redefinească imaginea, iar Turnul Trump ar putea schimba peisajul urban și ar putea atrage investitori străini, dar și români cu venituri mari, care caută locuințe în stil „american luxury”.

Mai mult, acesta ar putea fi doar începutul. Partenerii spun că vor să dezvolte și alte proiecte Trump în România, lucru care ar putea repoziționa țara în ochii investitorilor străini. Pentru moment, nu se știe când încep lucrările sau când va fi gata turnul, dar Trump vine în România și vrea să lase o amprentă înaltă, din sticlă, oțel și promisiuni de lux.